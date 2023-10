Découvrez le premier XV de la semaine du Midi Olympique des phases finales de la Coupe du monde ! Dans cette équipe type des quarts de finale, on retrouve quatre Blacks aux côtés de deux Sud-Africans et deux Français. À noter la présence de deux argentins à la suite de leur qualification historique face aux Gallois.

Comme chaque lundi, le Midi Olympique vous propose un XV de la semaine version Coupe du monde ! Pour ces quarts de finale à haute intensité, l'équipe est variée. Cette première partie des phases finale nous a offert des matchs serrés jusqu'au bout. La Nouvelle-Zélande est bien évidemment la nation la plus représentée avec quatre joueurs. La qualification des Blacks face à l'Irlande a marqué les esprits. Ils ont totalement contrecarré la circulation rapide du XV du Trèfle, notamment le capitaine Sam Cane infranchissable avec 21 placages réalisés également précieux dans les rucks.

Le choc entre la France et l'Afrique du Sud a marqué de son empreinte avec la présence de deux Springbok et deux Français. Malgré la terrible élimination des bleus, Peato Mauvaka est dans ce XV de la semaine, lui qui a été l'un des seuls hommes forts de l'équipe de France, comptant un essai et 13 charges. Côté Sud-Af, Jesse Kriel fait partie de l'équipe type. Le deuxième centre a été un élément déterminant dans la victoire de l'Afrique du Sud. Ces statistiques le montrent : 13 plaquages et cinq charges au cours de la rencontre.

En plus des quatre grosses nations qui nous ont offert lors de ces quarts un véritable spectacle, l'Argentine, l'Angleterre, le Pays de Galles et les Fidji sont aussi représentés dans ce XV de la semaine.