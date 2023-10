L'élimination douloureuse des Bleus en quart de finale contre les Boks (29-28) fait beaucoup parler, notamment sur le sujet de l'arbitrage. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes analysent les faits de jeu marquants de cette rencontre.

Le possible en-avant d'Etzebeth, Kolbe en avance sur son contre ? Beaucoup de questions se posent après l'élimination des Bleus en quart de finale de cette Coupe du monde. Dans un match tendu jusqu'à la dernière seconde, les Français n'ont pas su renverser l'Afrique du Sud, laissant échapper leur ticket pour les quarts. Dès le coup de sifflet final, l'arbitrage du Néo-zélandais Ben O'Keeffe était au cœur des débats.

Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes analysent les faits de jeu qui n'ont pas avantagé le XV de France dans cette rencontre. Ils reviennent notamment sur le possible en-avant du deuxième ligne Eben Etzebeth non sifflé, lors d'une phase de domination des Bleus à cinq mètres de la ligne d'essai adverse. Une autre action qui a attiré l'attention, le contre de l'ailier sud-africain Chelsin Kolbe sur une transformation de Thomas Ramos. A-t-il commencé sa course avant que Ramos s'élance ? L'arbitre devait-il revoir les images pour vérifier le timing ? Nos journalistes donnent leurs avis.