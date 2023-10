Les Dragons Catalans se sont inclinés en finale face à Wigan (10-2), samedi à Manchester, devant près de 60 000 spectateurs.

Les Dracs s’étaient promis d’y revenir et de ne pas rentrer les mains vides cette fois, après leur défaite en finale le 9 octobre 2021 contre St Helens. Sauf que la défense de Wigan a été monstrueuse de courage et de discipline, quand les Dracs ont commis deux fautes qui leur ont coûté deux jaunes. C’est d’ailleurs pendant cette deuxième infériorité numérique, en début de deuxième mi-temps, que les Warriors ont inscrit le seul essai de la rencontre. "Physiquement, ce fut un match très dur et c’est difficile de jouer vingt minutes à douze. Le deuxième carton jaune (Tom Davies, N.D.L.R.) est à mes yeux une véritable faute professionnelle. Malgré ces infériorités numériques, on défend bien et nous n’encaissons qu’un seul essai. En revanche, nous n’avons pas réussi à trouver le bon équilibre entre défendre et attaquer. Nous avons été excellents en défense mais notre attaque a été trop pauvre ", a résumé l’entraîneur Steve McNamara qui s’est dit "fier de ses joueurs".

Huit joueurs sur le départ

Le coach n’a pas oublié de glisser un mot à destination de son arrière, Sam Tomkins, qui a donné sa dernière danse samedi : "Je suis déçu pour lui parce que j’aurais préféré qu’il arrête sur une victoire en finale. Mais je mesure l’héritage qu’il va laisser au club et qu’il va durer longtemps encore." Le coach, qui a accusé le coup veut croire que les "Dragons doivent continuer à rester en haut de l’affiche comme nous l’avons fait ces quatre dernières années et où nous avons figuré dans le top 4, participant à deux finales de Super League. Nous allons continuer de grandir, de nous développer et je peux vous assurer que nous serons prêts à relever le défi qui nous attend la saison prochaine".

Un message rempli d’optimisme pour l’entraîneur des Dracs qui connaît une fin de cycle avec huit joueurs sur le départ et quatre membres du staff. Du côté des joueurs, le capitaine Benjamin Garcia assume que "c’est un moment très difficile que nous venons de vivre, surtout lorsque l’on sait tous les efforts que nous avons faits tout au long de la saison, tous les sacrifices, comme ceux que viennent de faire nos supporters et ce club. C’est cruel de perdre une finale, et je sais de quoi je parle, mais on ne va pas refaire le match. C’est comme ça et il faudra vivre avec ou sans. En tout cas, sans la Super League que nous voulions vraiment offrir à toutes les personnes qui croient en nous et qui nous ont supportés, dans les bons et les mauvais moments".

Indisciplinés à quelques occasions franches, maladroits à d’autres, les Catalans ont défensivement sorti une très grosse performance, concédant la seule réalisation à un de moins. "Nous n’avons pas été au rendez-vous au niveau de la discipline et dans ce genre de match, cela ne pardonne pas. Nous le savions tous avant ce match et contre St Helens, ce fut la clé. Nous ne prenons que deux pénalités. Une finale se joue sur des détails et quand tu prends deux jaunes, tu passes vingt minutes à douze et c’est trop. On prend le seul essai de la rencontre à douze contre treize et c’est le reflet de cette finale perdue. Une faute de discipline, un joueur dehors et on prend l’essai qui nous fait perdre en coin", ajoute Benjamin Garcia qui n’oublie pas de rappeler qu’avec le ballon son équipe n’a pas été performante, en tout cas, pas assez : "Nous avons été pauvres, nous n’avons pas offert grand-chose, c’est vrai, mais nous avons utilisé beaucoup d’énergie à défendre. Nous nous sommes usés à défendre notre ligne et deux fois à douze. Nous avons laissé du jus dans ces efforts-là et donc de la lucidité. C’est la dure réalité de ce sport et Wigan a exploité nos failles." Cruel mais la dure loi du sport a encore frappé et les 5 000 Catalans qui ont fait le déplacement se sont, comme les joueurs, promis d’y retourner.