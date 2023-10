Fin du bal. Les Bleus sont donc éliminés au bout de l’effort et, une nouvelle fois, du suspense. Pour un point, un seul, qui traduit l’aspect dramatique d’une fin d’aventure.

Dur, très dur. Mais vous connaissez cet air de l’échec qui colle à la peau des Bleus en phases finales : même favoris, ils ne vont jamais au bout. Et le rugby français demeure cette superpuissance qui ne parvient pas à graver son nom sur le trophée Webb-Ellis. Poulidor, sors de ce corps !

Le rugby est décidément un drôle de sport, qui bouscule en permanence nos certitudes et transporte nos émotions sur des pentes aussi vertigineuses que des pistes noires. Samedi soir, nous quittions ainsi le Stade de France repus après un match comme un diamant : cet Irlande – Nouvelle-Zélande de légende, bonheur des yeux et sommet d’intensité qui dessine toute la beauté du rugby. Vingt-quatre heures plus tard, les mêmes gradins charriaient une avalanche de regrets face à la magie évaporée. Comme un torrent d’espoirs déchus pour cette génération tricolore magnifique, ainsi battue par l’Afrique du Sud, qui ne sera pas championne du monde le 28 octobre.

Le constat est implacable : il y a du 2003 dans ce Mondial, comme il y a du 2007 et du 2011. Quand les Bleus passèrent tout près de l’exploit alors qu’ils nous semblaient outillés pour entrer dans l’histoire. Il nous reste donc les yeux pour pleurer même si, évidemment, il n’y a pas de honte à perdre contre les champions du monde en titre.

Soyons clairs, cette fois plus que toutes les autres auparavant, les chances semblaient du côté Bleu. Mais même avec les meilleurs moyens (joueurs, organisations, puissance des clubs, mise à disposition, staff, etc.), les partenaires d’Antoine Dupont n’ont pas su franchir l’écueil du jour J. La déception est forcément à la hauteur des attentes. Immense.

Le sport est ainsi fait, binaire en diable. Samedi, les Irlandais ont été brillants. Pourtant, ils furent éliminés par des All Blacks sinon meilleurs encore, du moins plus efficaces. La France, elle, fut moins en maîtrise et surtout dominée physiquement par l’Afrique du Sud.

Il faudra donc digérer ce troisième échec d’affilée en quart de finale, et faire preuve d’un sacré pouvoir de résilience pour se relever sportivement. Le rugby français devra enfin se remettre en cause s’il veut garder la cote auprès de ce grand public qui lui ouvrait les bras et des nouveaux partenaires qui lui faisaient les yeux doux.

Les perdants ont toujours tort. Aussi caricaturale et injuste soit-elle, cette assertion n’en reste pas moins implacable. Alors, prêts trop tôt ? Sous pression ? Victimes des blessures, du contexte, de la dépossession ou des choix humains ? Un peu de tout ça sans doute, les bilans ne manqueront pas dans les jours à venir et viendront nous éclairer.

Fabien Galthié lui-même devra faire son introspection et comprendre pourquoi le paratonnerre n’a pas chassé la foudre ; pourquoi le plus grand des stratèges n’a pas réinventé davantage son rugby dans l’année fatidique, manière de surprendre son monde.

Il n’en reste pas moins une vérité, tout n’est pas à jeter dans notre rugby. Et il y a même beaucoup à garder pour rêver à nouveau d’un lendemain glorieux, passée l’indicible douleur de l’élimination : la formation, les Jiff ou le Top 14 – en tant que compétition- et ses clubs – avec leur savoir-faire- ont fait leurs preuves. Même la politique est apaisée, autour de la Fédé et de la Ligue. Il faudra que ça dure.

Alors, surtout, ne rasons pas gratis. La désunion est un poison.