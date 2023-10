Le pays de Galles a été surpris ce samedi par l'Argentine lors de ce quart de final. Alors qu'ils avaient l'avantage au début du match, le XV du Poireau a finalement été défait 29 à 17, n'ayant pas su contenir la fougue des Pumas en seconde période.

Les Gallois sont déjà éliminés de cette Coupe du monde ! Dans ce quart de finale face à l'Argentine, les hommes de Warren Gatland n'ont pas trouvé la solution pour canaliser la grinta argentine. Ils sont pourtant partis sur de bonnes bases en première mi-temps avec un essai de leur capitaine Dan Biggar, menant 10-6 à la pause. Le pays de Galles a profité des erreurs des Argentins, notamment en défense et dans le jeu de passes. Mais à force d'attendre la bourde de l'adversaire, on lui rend service.

Julián Montoya et ses compères se sont réveillés en seconde période, en revenant à un jeu plus classique, avec une forte sollicitation des avants et une circulation simple du ballon. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes ont analysé la défaite galloise et le changement de jeu argentin au cours de la rencontre.