Les All Blacks ont remporté ce long bras de fer face à l'Irlande 28-24, au terme d'un match fou. Les Irlandais pourtant favoris n'ont pas réussi à faire flancher des Néo-Zélandais très bons en défense, avec une solidité au centre du terrain.

La Nouvelle-Zélande a brisé le rêve irlandais d'un quart de finale en remportant ce duel 28-24, et de quelle manière ! Les hommes d'Ian Foster ont étouffé le jeu viral du XV du Trèfle. Les redoublements de passes et les phases offensives rapides irlandaises ont été contrecarrés par une défense des Blacks impériales. Dominés au début de la rencontre (13-0), les coéquipiers de Jonathan Sexton sont revenus au score petit à petit dans cette rencontre, notamment avec un numéro magistral de Bundee Aki et un essai de pénalité. L'Irlande était favorite, mais le rempart néo-zélandais était trop haut. Une défense intelligente centrée au milieu du terrain, pour empêcher les hommes en vert d'écarter sur les ailes.

Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes ont décrypté le jeu des All Blacks et les difficultés rencontrés par Jonathan Sexton et compagnie.