Derrière un grand joueur, il y a toujours une belle et longue histoire. C’est en compagnie de BKT, expert des pneus agricoles et fournisseur officiel de la Coupe du monde de rugby France 2023, que Midi Olympique est parti sur les traces d'Anthony Jelonch pour le quatrième et dernier épisode de "Terres de rugby". Rendez-vous à Vic-Fezensac, dans le Gers, pour en apprendre un peu plus sur le troisième ligne du Stade toulousain, qui fait partie des patrons du XV de France.

Pour ce quatrième et dernier épisode de "Terres de rugby", direction le Gers et Vic-Fezensac. C'est là-bas qu'Anthony Jelonch a grandi. Et il ne suffit pas de gambader pendant plusieurs heures dans les rues vicoises pour comprendre le respect de la population locale envers l'international français. Les compliments s'empilent, y compris du côté de la Mairie. Jelonch dispute actuellement la Coupe du monde avec les Bleus, et pour l'occasion, l'Hôtel de ville s'est refait une beauté comme on peut le voir dans cette vidéo. Nous avons pu échanger avec Barbara Neto, maire de Vic-Fezensac. Notre chemin nous a ensuite conduits jusqu'à la ferme familiale, dans laquelle Anthony Jelonch a effectué ses premiers pas. Avec son père, Jérôme, nous avons raconté la jeunesse du flanker tricolore, et de son amour pour le terroir, qu'il n'abandonnera pour rien au monde. Comme le veut la tradition, dernière escale sur le terrain, auprès de l'Union Athlétique Vicoise. L'occasion de discuter avec Maxime Gaignard, qui a joué avec "Antho" étant plus jeune. Allez, on vous invite à découvrir plus en profondeur la vie de ceux qui nous font vibrer avec le maillot frappé du coq sur les épaules : Terres de rugby épisode 4, c’est ici !