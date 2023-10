ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce vendredi, Bernard Laporte, ancien président de la Fédération française de rugby, était l'invité exceptionnel de viàMidol.

Ce vendredi, on a évidemment évoqué les compositions des deux équipes pour le choc de dimanche soir entre la France et l'Afrique du Sud. Nos journalistes ont aussi évoqué l'autre duel au sommet entre Irlande et Nouvelle-Zélande.

Le programme de l'émission :