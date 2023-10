À l’exception du retour d’Antoine Dupont dans le XV de départ, le vrai changement devrait intervenir sur le banc des "finisseurs" avec le retour du 6-2. Comme à Marseille, il y a onze mois.

Le feuilleton "Antoine Dupont, sa vie et son œuvre, sa mâchoire et son retour" va donc prendre fin ce vendredi vers 11 h 30. Un mal pour un bien. Proche du succès d’audience de la série française "Le bureau des légendes", le scénario semble avoir prévu une fin plus "hollywoodienne" pour la star du rugby français. En effet, sauf retournement de situation de dernière minute, "Super Dupont" sera bien le capitaine des Bleus pour défier les champions du monde sud-africains. Voilà sans doute le seul et unique changement opéré par le sélectionneur Fabien Galthié dans le XV de départ par rapport au succès obtenu vendredi dernier face à l’Italie (60-7).

Durant cette semaine d’entraînement très "light", le staff technique n’a pas cherché à brouiller les cartes, ni à mettre en concurrence certains de ses joueurs "Premium". Au contraire. Tout a été clarifié très rapidement auprès des uns et des autres pour qu’aucune frustration, ni aigreur ne viennent perturber la préparation de cette "finale" dixit Galthié. Ainsi, si certains parieurs pensaient Gabin Villière en capacité de reprendre sa place au détriment de Louis Bielle-Biarrey, ils en seront pour leur argent. L’ailier bordelais tiendra sa place. Un choix qui n’a rien d’anodin sur l’identité des joueurs qui endosseront le statut de "finisseurs"…

Macalou, comme au "Vel" ?

Sur le banc, le changement, c’est maintenant. Si lors de trois des quatre matchs de poule, Fabien Galthié avait opté pour une composition avec cinq trois-quarts et trois avants, il devrait passer en 6-2. Comme à Marseille en novembre 2022 lors de la victoire sur ces mêmes Sud-Africains (30-26). Un choix qui fera de Melvyn Jaminet une victime collatérale. En effet, l’ailier Louis Bielle-Biarrey a régulièrement tourné lors de l’entraînement de mercredi au poste d’arrière. Sa polyvalence, conjuguée à celle de Yoram Moefana (centre-ailier) placé sur le banc, offre ainsi la possibilité de choisir six avants prêts à aller au combat. Parmi ceux-là, Sekou Macalou devrait cette fois-ci être préféré à Paul Boudehent. Sa polyvalence à l’aile, ses qualités aériennes et sa vitesse ont sans doute convaincu Galthié. Sans oublier qu’il avait réalisé une performance remarquable contre ces Boks à Marseille… au poste d’ailier.