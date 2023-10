Personnage haut en couleur et technicien toujours à l’avant-garde, celui qui guida les Boks vers le sacre mondial en 2019 s’est raconté dans une autobiographie passionnante. Itinéraire d’un coach pas comme les autres.

Il n’est jamais avare d’un bon mot, d’une formule bien sentie, ou d’un tweet assassin qui mettra le feu aux poudres. Lui, c’est Rassie Erasmus, nommé directeur du rugby sud-africain après son sacre à la dernière Coupe du monde au Japon en 2019 en tant que sélectionneur. Après avoir soulevé le trophée Webb-Ellis, il laissa ainsi sa place à son assistant et fidèle ami de toujours, Jacques Nienaber, qu’il avait rencontré lors de ses deux années de service militaire à Bloemfontein. Mais ne vous y trompez pas : Rassie reste bien le vrai boss des Boks. Et également l’un des plus grands penseurs de notre jeu, de ceux qui ont une idée à la seconde et qui ne se gênent pas pour les tenter. Le banc en 7-1 que personne n’avait jamais osé ? C’est lui. Quatre demis de mêlée sur la même feuille de match ? Aussi. Les signaux lumineux utilisés depuis la tribune (lire ci-contre) ? C’est lui. Les prises de sang à la mi-temps pour contrôler le niveau de glycémie des joueurs ? C’était lui encore mais au début des années 2000, alors que d’autres se demandaient encore à quoi servaient les légumes.

Erasmus, c’est aussi un barjot notoire. Un mec qui s’amuse à choquer son monde et qui se fout des conséquences. Comme dans cette vidéo publiée en décembre 2021 où on le voit, habillé aux couleurs de la sélection nationale, danser sous la pluie sur un tube techno avec une bouteille de vin blanc en premier plan. On se souvient aussi de son discours lunaire prononcé dans les vestiaires avant la demi-finale 2019 contre le pays de Galles et diffusé dans le reportage "Chasing the Sun", diffusé sur Canal + : "Oubliez tout ce qu’on a préparé dans la semaine. Le plan de jeu, les tactiques, et tout le reste. Regardez-vous, regardez votre pack : chacun d’entre vous est plus fort que le mec en face. Donc défoncez-les. Cassez-leur la gueule devant, et tout ira bien." On se souvient qu’il avait aussi été banni par World Rugby pour avoir ouvertement critiqué l’arbitre australien Nic Berry après une défaite des Boks contre les Lions britanniques et irlandais. Et cette semaine, il a habilement glissé en conférence que nos Bleus "simulaient parfois". Un barjot, on vous dit. Mais attention. Il est loin d’être idiot.

Ce personnage, on a pu le découvrir en profondeur dans son autobiographie intitulée "Rassie, Stories of Life and Rugby", écrite en collaboration avec le journaliste sud-africain David O’Sullivan et qui commence en ces termes : "Les gens pensent me connaître, mais ils se trompent." Dans ce livre d’un peu moins de 300 pages, Erasmus se raconte donc. Il nous narre son enfance à Despatch, une petite ville de l’Eastern Cape de 40 000 âmes située à 30 kilomètres de Port Elizabeth et peuplée de travailleurs humbles et durs au mal.

Fils d’un père alcoolique

Dès les premières pages, Rassie Erasmus (qui se prénomme en réalité "Johan", ou "Hannie" pour ses proches avant d’être renommé "Rassie" durant son service militaire, ce qui a fini par devenir sa nouvelle identité) aborde l’épineux sujet de l’alcoolisme de son père, Abel Hermanus. Brillant musicien multi-instrumentiste, ce dernier n’a jamais poussé son fils à jouer au rugby ou même à faire du sport : "C’est de ma mère que j’ai hérité mes capacités sportives et mon amour pour l’activité physique." Même s’il insiste sur le fait qu’il n’a jamais levé la main sur lui ou ses grandes sœurs (Martlie est son aînée de huit ans et la deuxième, Gerda, de trois), il concède qu’il a mal vécu cette période : "Tous les soirs, en rentrant du boulot, il ouvrait une bouteille de Mainstay (un spiritueux sud-africain de 43°, N.D.L.R.) et en buvait de grands verres. Son alcoolisme nous faisait peur. Quand il était saoul, on partait. Mes parents faisaient chambre séparée, et la meilleure chose à faire était de le coucher. Mais même dans sa chambre, il n’était pas complètement en sécurité. Pour se punir d’avoir autant bu, il se flagellait les jambes très fort, jusqu’au sang. Pour l’en empêcher, je venais m’allonger à côté de lui."

Si sa ville de Despatch était décrite comme une bourgade tranquille, le jeune Johan fut toutefois rapidement confronté à l’insondable violence qui régnait dans les townships avoisinants : "Quand j’avais 13 ans, un homme, nommé Benjamin Kinikini, fut assassiné dans le township de KwaNobuhle selon le terrible supplice du "collier" : on mettait un pneu autour du cou de la victime, on le remplissait d’essence, et on allumait le tout. Le pauvre bougre brûlait vif dans d’atroces souffrances. J’ai encore en mémoire l’horrible photographie du corps calciné de Kinikini. À ce moment-là, je compris que j’ignorais beaucoup de ce qu’il se passait dans mon pays."

Un pays qu’il représentera à 36 reprises entre 1997 et 2001, au poste de troisième ligne : "Je n’étais pas le plus rapide et encore moins le plus athlétique, mais j’arrivais à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Si j’avais fait les choses comme eux, je ne serais pas devenu meilleur qu’eux. J’ai toujours cherché à faire les choses de façon différente." Il raconte sa relation si spéciale avec son sélectionneur Nick Mallett qui deviendra son mentor, et à qui il refusera par deux fois le brassard de capitaine : "Ce ne fut pas difficile de refuser deux fois. Je faisais beaucoup trop la fête à l’époque, j’étais loin d’être l’équipier modèle. Je me comportais mal en dehors du rugby, et je ne collais pas à l’image du capitaine presque irréprochable." Il évoque aussi la Coupe du monde 1999, sa déception après la demi-finale perdue contre l’Australie (27-21), et la petite revanche prise lors du match pour la troisième face à des All Blacks (22-18) encore sous le choc de la remontada des Bleus menée par Titou Lamaison, Philippe Bernat-Salles et Christophe Dominici : "Je n’avais jamais vu des All Blacks aussi démotivés. Je vivais là mon cinquième haka, il n’avait jamais été aussi mou. Quand j’ai vu Taine Randell le réaliser avec aussi peu d’envie, je me suis dit qu’ils n’étaient pas dans le match."

Le jour où il annonça à ses joueurs la mort "d’Axel" Foley

Retraité des terrains, Erasmus se tourna vers l’entraînement. Et à l’image du joueur qu’il était, il devint un manager qui n’avait pas peur d’aller hors des sentiers battus. Il devint entraîneur en chef de la province des Free State Cheetahs le 1er janvier 2005. Un bastion du rugby africain qui avait perdu de sa superbe, et par là même son public : "Avec des joueurs cadres, on se postait aux feux des carrefours à 7 heures du matin pour distribuer des places gratuites pour les matchs. On écumait ensuite les universités et les casernes. On répartissait étudiants et militaires dans chaque virage pour faire monter la température", raconte le boss des Boks. Il fut également l’un des premiers entraîneurs sud-africains à délocaliser les entraînements dans les townships avoisinants afin de fédérer les communautés derrière son équipe. Ses réussites avec les Cheetahs (deux Currie Cup en 2005 et 2006) lui valurent le poste de manager général des sélections sud-africaines, mais ses désaccords avec le sélectionneur Allister Coetzee le poussèrent à l’exil.

C’est ainsi qu’en 2016, Erasmus s’engagea comme directeur du rugby du Munster, où Anthony Foley (surnommé "Axel") la légende vivante du rugby irlandais et de la Red Army officiait comme entraîneur en chef. Sitôt arrivé, Erasmus tomba amoureux de l’Irlande, des Irlandais et du Munster : "Les gens là-bas me faisaient penser à ceux de Despatch : des taiseux qui bossent dur et qui ne se plaignent pas. J’ai trouvé une maison sur internet et nous sommes arrivés trois jours avant la date prévue. Le dimanche, je suis allé m’acheter un polo du Munster et le lundi, j’étais prêt à travailler." Erasmus connut pourtant des moments douloureux en Irlande. Comme celui où il dut annoncer à ses joueurs – qu’il ne connaissait que depuis quatre mois – la mort de leur manager emblématique Anthony Foley, victime d’une embolie pulmonaire dans sa chambre d’hôtel à la veille d’un match de Champions Cup contre le Racing 92, un triste jour d’octobre 2016, alors qu’il n’avait que 42 ans : "Stupidement, j’ai voulu cacher la nouvelle aux joueurs pour les préserver. Puis Niall, notre team manager m’a regardé et m’a dit : "Tu es complètement fou ou quoi ? Tu dois leur dire, mec. Axel est mort." Les joueurs déjeunaient quand je suis arrivé devant eux. Je tremblais comme une feuille, j’ai bredouillé quelques mots et j’ai fondu en larmes. Niall a pris le relais. Les joueurs étaient atterrés."

Le capitanat de Kolisi, un non-évènement selon lui

Erasmus fut appelé au chevet de Springboks à la dérive en novembre 2017 et remplaça Coetzee au poste de sélectionneur en février 2018. à la tête d’une sélection ultra-politisée, il affronta la question de la couleur de peau avec une approche très pragmatique : "Je me fous de la couleur de peau de mes joueurs. S’ils sont bons, ils jouent. Sinon, non." C’est ainsi qu’il raconta comment il nomma Siya Kolisi capitaine en juin 2018, avant la venue de l’Angleterre à l’Ellis Park : "Il me fallait un joueur qui serait proche de l’arbitre, donc un demi de mêlée ou un troisième ligne. Duane (Vermeulen) jouait à l’époque pour Toulon et n’était pas sûr d’être là à temps. Eben (Etzebeth) était blessé, Pieter-Steph avait porté le brassard le test d’avant mais on l’avait prévenu que c’était temporaire. Siya était le capitaine des Stormers et se trouvait dans la forme de sa vie. Il cochait toutes les cases, point. À aucun moment, je me suis dit que j’étais en train d’écrire l’histoire du rugby sud-africain. Je n’en avais rien à foutre. Je n’ai prévenu personne à l’avance : ni mes adjoints, ni la comm’… Je l’ai dit en présentant l’équipe, c’est tout." Il connaissait Kolisi comme personne : "Je le suivais depuis l’âge de 18 ans. À l’époque, il avait signé pour les Cheetahs, mais j’ai trouvé un vice de forme dans son contrat et je l’ai fait signer chez moi, à la Western Province, c’est vous dire… J’ai perdu beaucoup "d’amis" quand je l’ai nommé capitaine. Il y avait beaucoup de méchanceté surtout. Avant la Coupe du monde 2019, des parents "d’amis" de mes filles leur ont dit : "Dites à votre putain de père qu’il arrête de tailler des pipes pour toucher son chèque (sic)." Les gens pensaient que c’était un acte politique. Ça ne l’était pas. Ces réactions m’ont mis dans une profonde colère." L’année suivante, son protégé du township de Zwide soulevait le trophée Webb-Ellis. Et aujourd’hui, les Springboks restent de sérieux candidats à leur propre succession. Il faut croire que ce barjot de Rassie n’a pas que des mauvaises idées…

C’est, encore aujourd’hui, une attraction majeure du Mondial. À chaque point presse ou presque, une question portant sur ces étranges spots lumineux que Rassie Erasmus brandit depuis le haut des tribunes est posée. Pourtant, ce dispositif n’a rien de nouveau, comme l’explique le boss des Boks dans son autobiographie : "Cela remonte à 2005, quand je suis devenu entraîneur en chef de la province du Free State. Au départ, il s’agissait de simples cônes de couleur que l’on levait depuis le bord du terrain pour communiquer avec les joueurs et leur commander une stratégie : jaune pour maul, rouge pour jouer au ras, bleu au large. Ensuite on l’a décliné à chaque secteur, comme les touches, les mêlées et les rucks. L’entraîneur en charge du secteur levait un cône et tout le monde comprenait dans la seconde. Mais les joueurs voyaient mal les cônes, donc nous sommes passés à des sortes de raquettes colorées sur lesquelles on ajoutait des lettres qui ne voulaient rien dire, histoire de tromper nos adversaires. Et finalement, on installa des spots lumineux sur le toit de notre stade. Notre petite invention a fini par créer la polémique, et foutait en rogne nos adversaires. Lors d’un captain’s run, les Bulls de Pretoria trouvèrent le moyen d’inverser nos branchements pour fausser nos annonces. On a mis quelques minutes à s’en rendre compte. Ailleurs, on nous a coupé l’électricité aussi. Aujourd’hui, on utilise ces spots lumineux avec des batteries autonomes, que certains ont rebaptisés "lumières disco". ça me fait rire. Aujourd’hui, on utilise trois signaux tricolores qui ont quatre significations différentes à chaque match. Cela me permet d’échanger avec le staff médical."