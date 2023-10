Pour Cyril Baille et Jonathan Danty, ce quart de finale de Coupe du monde contre l’Afrique du Sud, par delà l’enjeu de l’événement, est aussi un rappel à leur histoire commune vécue en novembre 2022 à Marseille. Une histoire "Sportivo-médicale" mais surtout familiale. Récit.

La blessure d’Antoine Dupont a "vampirisé" l’actualité du XV de France ces deux dernières semaines. Logique, forcément logique. Le capitaine des Bleus n’est pas un joueur comme les autres. Au contraire. Mais l’entraîneur de l’attaque tricolore Laurent Labit, sans doute lassé par le flot de questions à ce sujet, l’a rappelé en début de semaine : "Il est certes un joueur important mais on en a aussi d’autres à surveiller." Parmi ceux-là, Jonathan Danty et Cyril Baille pèsent lourd. Ils figurent parmi les "Premiums" pour reprendre le champ lexical de Fabien Galthié. Des indispensables ? On a tendance à le penser.

Ironie du sort, ces deux-là connaissent depuis quelques mois un destin croisé. Souvenez-vous. Le pilier toulousain se blesse lourdement lors du deuxième match de préparation contre l’Écosse, le 12 août dernier. Le trois-quarts centre rochelais, lui, est touché au cours du dernier "warm-up" contre l’Australie. Résultat : plusieurs semaines d’absences pour l’un comme pour l’autre. Le doute s’installe, les interrogations s’accumulent. Les deux joueurs ratent le match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Un crève-cœur, évidemment. "Sa blessure aurait pu complètement le miner, disait dans ces colonnes courant septembre Laura, la compagne de Danty. Mais il a bien réagi. Il a pris beaucoup de recul. Il m’a dit que c’était plus raisonnable de ne pas jouer, même si au fond de lui, il l’espérait quand même. " "Au moment de la blessure, j’étais dans le flou, confesse Baille. Je n’étais pas serein et j’avais pas mal de stress. Une fois que j’ai eu les résultats, on s’est fixé des objectifs pour pouvoir revenir."

Jonathan Danty et Cyril Baille ne réapparaissent que pour le troisième match face à la Namibie, à Marseille. Encore un clin d’œil du destin qui les rapproche.

Une saveur particulière

Flash-back : nous sommes en novembre 2022. Pour la première fois de l’ère Galthié, le XV de France affronte l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Le lieu ? La cité phocéenne. Ce rendez-vous, personne ne veut le rater. Ces deux-là sont bien présents malgré un contexte familial particulier. Ils sont sur le point de devenir père pour la première fois. Gabriel, le fils de Laura et Jonathan, a la bonne idée de venir au monde entre le premier test contre l’Australie et le deuxième face au Boks. Anna, la fille de Pauline et Cyril pointe, elle, le bout de son nez en avance, mais deux jours après le choc face aux champions du monde. Un bébé prématuré pesant 1,2 kg à la naissance. Autant dire que l’un comme l’autre ont vécu un ascenseur émotionnel rare. Fort et puissant. Peut-être même violent. D’aucuns y verront un lien avec leur blessure au cours de cette rencontre. Cyril Baille, revenu depuis peu à la compétition, est victime dans l’enfer du Vélodrome d’une nouvelle déchirure aux adducteurs. L’hématome est si gigantesque qu’il en conserve une photo dans son téléphone portable…

Et que dire de l’impact subi par Jonathan Danty sur le coup de tête de Pieter-Steph Du Toit ? "Sur le coup, j’ai cru qu’il m’avait explosé la tête, racontait-il en décembre dernier dans les colonnes de Midi Olympique magazine. Ça a fait un tel bruit que je pensais que la pommette était ouverte, que le plancher orbital était fracturé. J’ai eu peur de perdre un œil ou un truc dans le genre. C’est probablement le choc le plus brutal que j’ai subi depuis que je joue au rugby. Sur le moment, je ne le vois pas venir, je suis totalement relâché. Et Du Toit, c’est quand même un "Golgoth"." Celui qui sera élu meilleur joueur du monde 2022 hérite alors d’un carton rouge, Danty d’une belle frayeur. "J’ai eu vraiment très peur ce soir-là", dira Patricia, sa maman. Il se remet vite et dispute le dernier test contre le Japon, à Toulouse. Quelques heures après ce match, il confesse : "Entre la préparation de l’accouchement de ma compagne, la naissance de mon fils et le coup de tête de Du Toit, j’avoue quand même avoir vécu pas mal d’émotions."

Pour Danty, comme pour Baille, ce quart de finale contre l’Afrique du Sud, dimanche soir au Stade de France, aura assurément une saveur particulière. Comme un rendez-vous avec l’histoire. À ne pas manquer.