Alors que c'est un des rares postes encore en concurrence, l'aile de Louis Bielle-Biarrey et Gabin Villière semble de plus en plus être attribuée au premier. Et même si on espère tous retrouver le Gabin Villière de 2022, pour le moment le Bordelais nous régale.

Depuis le début de la Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey impressionne sur aile. Ses performances ont conquis le public, qui le voit maintenant comme un titulaire indiscutable. En concurrence avec Gabin Villière, l'ailier de l'UBB semble faire petit à petit sa place dans le XV de Fabien Galthié. Le joueur de 20 ans monte en puissance et réalise de bons matchs, avec quatre essais en phase de poule et des courses intéressantes sur son aile. Dans la troisième mi-temps, nos journalistes ont abordé en profondeur la concurrence Louis Bielle-Biarrey - Gabin Villière. Encensant le joueur bordelais, ils ne voient pas un possible retour de Gabin Villière pour la suite du Mondial.