Retiré des terrains depuis cet été, Laurent Travers a bien voulu renfiler le costume d’entraîneur qui fit de lui le meilleur spécialiste de la touche en Top 14 ces quinze dernières années. Et livre ce qui permettra, à ses yeux, de mettre en boîte le terrible contre Sud-Africain.

Quelle analyse globale avez-vous tirée du contre en touche des Springboks sur leurs quatre matchs de poule ?

Un enseignement, d’abord. Dans tous leurs systèmes de défense, que ce soit sur touche réduite ou complète, les Springboks ont une philosophie : ils ne veulent pas que tu puisses prendre le fond de l’alignement pour lancer efficacement ton jeu, et ils cherchent à te le bloquer. En clair, ils veulent t’obliger à lancer à 7-8 mètres, pour avoir quasiment la totalité de leurs avants qui défendent à l’intérieur des trois-quarts. En conséquence, ils te laissent volontairement des solutions en début d’alignement. Et lorsque tu y enclenches un ballon porté, comme ils sont très costauds et bien organisés, ils n’ont souvent besoin que de trois ou quatre joueurs pour les mettre en échec.



Sur touche complète, justement, comment les Sud-Africains fonctionnent-ils ?

Ils alternent de système en fonction de l’adversaire. Si l’attaque met un bloc de trois devant, ils se positionnent en miroir. En revanche, si l’alignement se répartit normalement, ils font leurs deux blocs au fond, avec un pilier qui reste tout seul en début d’alignement. Le joueur qui commande tout ça et organise le contre, c’est Pieter-Steph Du Toit, qui est utilisé comme lifteur 90 % du temps mais peut aussi sauter en début d’alignement. Toutefois, leurs principaux sauteurs demeurent les deuxième ligne Etzebeth et Mostert.



Comment est-il possible de contourner ce contre, face auquel les Écossais et les Irlandais ont connu de grosses difficultés ?

Le paradoxe avec ce système , c’est qu’il est assez facile à contourner dans la mesure où, si tu veux avant tout conserver le ballon, des solutions existent en faisant des choses très simples. Pour moi, tant qu’ils nous laisseront libre le début d’alignement, il faudra y aller. Et si les Bleus arrivent à les mettre en difficulté sur un ou deux ballons portés, ils seront obligés de s’adapter et de défendre le début d’alignement, ce qui nous offrira des solutions ailleurs… La touche, c’est une partie d’échecs, et ce match en sera une immense : parfois, pour éviter un piège, la meilleure solution est de faire mine d’y aller, jusqu’au moment où tu parviens à surprendre celui qui pensait t’attraper.



On sait que les Bleus aiment lancer leur jeu à partir de fond de touche : pensez-vous qu’ils en auront l’occasion ?

L’autre aspect de leur défense sur touche complète, c’est que si tu ne veux pas jouer le début d’alignement, ils te laissent la possibilité de lancer à 17-18 mètres. Ça aussi, c’est volontaire de leur part, parce que dès que tu dépasses la ligne des 15 mètres, la touche est finie. Et cela permet à leur défense de monter encore plus vite, ce qui est sa marque de fabrique. Mais ça aussi, on peut l’éviter… Ces dernières années, le XV de France a souvent utilisé des combinaisons où le lancer était expédié directement au niveau des centres. Pas impossible qu’ils les ressortent…



Quelles autres solutions préconiseriez-vous face à eux ?

Il y a des choses à faire, notamment par le biais d’alignements réduits et d’adaptations tactiques, sur des touches à 6 ou à 6+1. Sur touche à 6, par exemple, ils veulent défendre à deux blocs mais ce faisant, leur 9 reste isolé dans son couloir. Il y a des solutions faciles à trouver dans cette zone-là, comme jouer sur le premier joueur de l’alignement et négocier un 2 contre 1 sur le demi de mêlée. Même si tu ne le fais qu’une ou deux fois, ça va les obliger à défendre différemment. Il y a tout un travail tactique à réaliser à ce niveau, avec des annonces à plusieurs sorties. S’ils sont placés comme prévu, tu annonces ton truc, et s’ils défendent différemment, tu joues l’autre sortie. Je partirais là-dessus, en tout cas… Ce sera au staff de répondre mais je lui fais pleinement confiance pour trouver les bonnes solutions.