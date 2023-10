World Rugby avance sur la révolution des calendriers

Toute la semaine dernière à Paris, World Rugby a tenu une série de réunions regroupant les décideurs du rugby mondial. L’objectif : aligner (enfin) les calendriers internationaux de l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud et les alléger, afin de favoriser le repos des joueurs.

La révolution n’est pas encore pour demain mais, pour après-demain, elle se profile. Et à ce sujet, la semaine qui vient de s’écouler a été prolifique. Pendant plusieurs jours, World Rugby a profité de la présence en France de tous les décideurs du rugby mondial pour organiser une série de réunions à Paris. Des temps d’échanges parfois musclés et portant sur les nombreux chantiers d’avenir que porte ce sport. Avec un dossier majeur : la refonte des calendriers internationaux et l’envie, ce serpent de mer, de parvenir à aligner les agendas des deux hémisphères. Une révolution de fond qui nécessiterait des sacrifices de part et d’autre, un vieux rêve sur lequel ces journées parisiennes ont toutefois permis des avancées notables.

Vers un Tournoi décalé et ramené à six semaines

Côté européen, et dans le sillage d’un rugby français porté par une voix commune LNR-FFR, l’idée de décaler le vieux Tournoi des 6 Nations de trois à quatre semaines fait son chemin. Celui-ci, actuellement disputé sur sept semaines en février et mars, pourrait ainsi être décalé sur les mois de mars-avril et ne plus préempter qu’une fenêtre de six semaines (avec une seule semaine de repos au milieu). Une manière de supprimer un doublon du calendrier. Pour s’aligner, il faudrait alors que les nations du Sud acceptent de décaler leur Rugby Championship, également disputé sur six semaines, de plusieurs mois, passant de août-septembre à mars-avril. Une requête à laquelle la Sanzaar (organisatrice de la compétition) ne semblait pas complètement hermétique, ces derniers jours. Les discussions sont en cours.

Une Coupe du monde à 24 bel et bien évoquée, dans un format raccourci

L’autre sujet majeur sur la table était la refonte du format des Coupes du monde. S’il n’a échappé à personne que les écarts entre "grandes" et "petites" nations se sont encore creusés, World Rugby travaille pourtant sur une compétition élargie à 24 participants, soit quatre de plus qu’actuellement.

La contrepartie ? Un investissement plus important de l’instance suprême en direction des territoires en développement, afin d’accélérer le développement du rugby dans ces pays émergents et ainsi niveler les écarts.

Si le projet aboutissait, à l’horizon 2027 ou plus sûrement 2031, il imposerait également un changement de format : dans la version actuellement étudiée, les 24 nations pourraient être réparties en 8 poules de 3.

Cette proposition de travail permettrait de raccourcir la fenêtre de compétition de deux semaines et, ainsi, alléger encore les calendriers internationaux : trois semaines de phase de poules, puis trois semaines de phase finale, soit un total de six semaines (contre huit actuellement).

Là encore, rien n’est acté mais l’idée fait son chemin. Elle participerait de l’ouverture du rugby à de nouveaux territoires et de nouveaux publics. À condition, toutefois, de ne pas renvoyer une image trop négative avec un sport où les nations présentent des niveaux trop disparates.