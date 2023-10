Découvrez le XV de la semaine du Midi Olympique pour cette cinquième journée de la Coupe du monde ! Cette fois-ci, deux Bleus sont mis à l'honneur, aux côtés de trois Blacks et deux Gallois. La surprise de la semaine, c'est la présence de deux Portugais après leur victoire historique !

Comme chaque lundi, le Midi Olympique vous propose un XV de la semaine version Coupe du monde ! Pour cette cinquième semaine, l'équipe type est variée avec huit nations représentées. Ce sont les All Blacks qui sont les plus représentés, suite à la correction infligée aux Uruguayens 73-0, avec notamment Damian McKenzie à l'arrière avec deux essais et 153 mètres gagnés.

La victoire de la France est soulignée avec les performances XXL de Grégory Aldritt (15 plaquages et 84 mètres gagnés) et un Matthieu Jalibert métronome dans le jeu, auteur d'un essai en plus des 112 mètres gagnés. La surprise de ce XV, c'est la présence de deux Portugais dans le XV de la semaine suite à la victoire historique contre les Fidji, dont Samuel Marques, excellent dans l'animation en demi de mêlée. Auteur d'un triplé face aux Japonais, Mateo Carreras est évidemment sur une aile de ce XV de la semaine.