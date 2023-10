Large vainqueur de Bradford, le TO a validé son billet pour la finale, qu’il jouera dimanche (15 h 30) à domicile, au stade Ernest-Wallon. Un an après avoir quitté la Super League, les Toulousains sont à quatre-vingts minutes d’une nouvelle accession.

Le 25 août 2022, les Toulousains quittaient la Super League. Ironie du sort ce sont les Dragons catalans (victoire 24-14) qui ont envoyé les Olympiens en Championship. Quatorze mois plus tard, les hommes de Sylvain Houlès peuvent de nouveau caresser l’espoir de retrouver le plus haut niveau de la compétition européenne. Dimanche, ils disputeront leur seconde finale du Championship laquelle offre le précieux sésame au vainqueur. Une finale face aux Broncos, qu’ils disputeront à domicile puisque les Londoniens ont créé la surprise en battant Featherstone, à l’extérieur ! Une qualification qu’ils doivent à une demi-finale particulièrement bien maîtrisée face à Bradford. Samedi en début de soirée, les Toulousains ont joué un ton (largement) au-dessus. Le plan de jeu concocté par Sylvain Houles et son encadrement a été parfaitement respecté. "Nous étions dans l’esprit d’un match éliminatoire et non pas dans celui d’un match de phase de classement, précise le troisième ligne, Antony Marion. Tout au long de la semaine, on s’est bien préparés. Après le premier quart d’heure, on a constaté des failles dans la défense de Bradford que nous avons alors exploitées. Au fil des minutes, on a pris confiance."

Une victoire également saluée par le coach des Bulls, Lee Greenwood. "Nous avions préparé cette demi-finale avec le désir de créer l’exploit à Toulouse. Après notre succès face à York, nous étions confiants. Or ce soir, nous avons commis trop de fautes pour contrarier une équipe du calibre de Toulouse. Nous avons péché au niveau de la discipline et trouvé aucune solution pour mettre en difficultés la défense toulousaine. C’est difficile d’avoir des regrets, car Toulouse mérite amplement sa victoire."

Josh Ralph, retour gagnant

Le 29 juillet, lors de la large victoire face à Keighley (64-0), une vilaine entorse au gros orteil a ainsi éloigné des pelouses Josh Ralph, l’ouvreur et leader de jeu. Le 23 septembre, il a retrouvé des sensations lors de l’ultime journée à Whitehaven. Samedi, Josh était bel et bien coché sur la feuille au poste de demi de mêlée, associé à la charnière à Robin Brochon. Pour son retour à Ernest-Wallon, l’international gallois a été à la hauteur de sa réputation. Dans le sillage d’un pack dominateur, Josh a donné du relief aux schémas offensifs toulousains. Avant le quart d’heure de jeu alors que le tableau d’affichage est vierge, il déchire à hauteur des quarante mètres le rideau des Bulls et offre à son compatriote "Zac" Santo l’essai inaugural (6-0). Trois minutes après la reprise, il attaque la ligne à la perfection pour inscrire l’essai du break (28-8). À ce moment de la partie, Bradford voit la porte de la défaite s’entrouvrir. Après ce retour gagnant, Josh rêve maintenant du titre comme l’ensemble de ses coéquipiers. Réponse dimanche soir.