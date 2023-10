Deuxième finale de l’histoire du club samedi prochain pour les Dragons Catalans, attendus à Old Trafford, pour affronter les leaders de la compétition, les Wigan Warriors.

La marche était haute, les prévisions parlaient d’une demi-finale heurtée, musclée et indécise. Et les 11 500 spectateurs dans ce Gilbert-Brutus en fusion n’ont pas été déçus. À une minute et trente secondes de la fin, le 6 à 6 attestait du très faible écart entre deux gros bras aux défenses hermétiques et à l’engagement total. Sauf que les Catalans avaient Sam Tomkins. Et le génie a mis le feu au stade en feintant le drop, prenant à contre-pied ses premiers vis-à-vis, puis de vitesse les trois autres pour la réalisation de la délivrance qui a envoyé les Dragons au théâtre de rêves. Du très grand art dans toute sa splendeur et des images de liesse entre les joueurs et leurs supporters qui ont envahi la pelouse. "Cette soirée a été exceptionnelle. Nous avons fait un match incroyable contre une des meilleures équipes du monde. Cela a été difficile, mais nous avons de grands joueurs. Ils ont eu une excellente réaction à la fin du match. C’est une très belle réponse pour tous ceux qui ont bossé, pour les partenaires et pour les 11 500 spectateurs présents. Cela fait longtemps que nous n’avions pas eu cette ambiance dans le public. On bat tous les records d’affluence et d’ambiance. Ce soir est un grand moment, ce soir, on marque le rugby à XIII de notre empreinte", s’est félicité le patron du club, le président Bernard Guasch qui a longtemps échangé avec des spectateurs qui sont restés sur la pelouse ou dans les espaces réceptifs du stade, jusqu’au bout de la nuit.

"C’est incroyable. Avant le match, on savait que ce serait très difficile. La deuxième période a été très stressante, mais je suis très heureux pour les garçons, pour les fans qui ont été formidables. Sam est un joueur extraordinaire et je suis très content pour lui", a rapidement déclaré le coach Steve McNamara qui a parfaitement distribué ses dix changements, malgré "la frustration de ne pas avoir fait entrer Arthur Mourgue à l’heure de jeu, mais le fil du match a fait en sorte que c’était impossible de sortir un des leaders".

"Revenir avec le trophée"

"Nous avons bossé toute la saison pour des moments comme ça. Les supporters sont venus nombreux et nous devions leur rendre. Le dénouement est incroyable, mais c’est le sport, ce sont des émotions fortes, mais nous jouons pour ces moments-là. Nous avions confiance en nous et nous avons travaillé pendant toute la rencontre pour y arriver. Une rencontre, c’est quatre-vingts minutes et on n’a pas lâché. Maintenant, c’est la finale, il faut gagner. Nous en avons déjà perdu une et j’espère qu’on reviendra victorieux de celle-là, résume le capitaine Benjamin Garcia qui sait où il va aujourd’hui. En 2021, nous étions émerveillés de tout, c’était la découverte dès le jeudi soir. Là, c’est totalement autre chose, nous avons des images précises et des émotions à maîtriser pour revenir avec le trophée cette fois."

"Ça a été un match très dur, mais le plan de jeu a fonctionné et ça nous amène à Old Trafford. Quand on prend l’essai, on se dit qu’il reste du temps et que ce n’est pas fini. Dans ce sport, ce n’est jamais fini. La preuve", conclut Paul Séguier, pas retenu en finale en 2021, mais qui devrait être titularisé cette fois, après une demi-finale solide au milieu de ses combattants de coéquipiers. Place à la finale contre Wigan qui n’a pas fait de détail de son côté en demi-finale, en écrasant Hull KR 42 à 12.