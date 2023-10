Après cinq défaites consécutives, qui ont coûté sa place à Fabrice Estebanez, suspendu en début de semaine dernière, Bourg-en-Bresse a réagi face au promu viennois.

Les Audois en déplacement, avec tous les risques que cela sous-entend (la preuve…) , il y avait un beau, un bon coup à jouer pour le champion de France sortant de Nationale 2. C’est loupé, à tel point qu’il vaut mieux parler de coup d’arrêt. Périgueux est même tombé d’assez haut sur la pelouse de Trélut. Comme si les Tarbais entendaient bien montrer que le revers essuyé au profit de Nice était nettement moins représentatif de leur potentiel que celui infligé aux Blagnacais lors du deuxième acte. Des banlieusards toulousains susceptibles de se retrouver justement dans un cas de figure analogue à celui des Périgourdins. Alors que le déplacement sur les bords de la Seine pouvait être abordé avec optimisme, l’échec a été au rendez-vous. Ce ralentissement observé dans le sillage immédiat du quatuor majeur est synonyme de possible redistribution des cartes à court et/ou moyen termes.

Le sursaut burgien

En effet, étroitesse de l’écart ou pas, Bourgoin-Jallieu fait une très bonne opération en disposant de Varois désormais rejoints au classement par Chambéry. Il n’y a eu ni bonne surprise ni même, seulement inversion de tendance vendredi en Savoie. Massy enregistre par la même occasion sa quatrième défaite en l’espace de six confrontations, au point de n’avoir que deux concurrents derrière lui : Bourg-en-Bresse et Vienne. Si la mauvaise série en cours se poursuit pour le promu nord isérois, la convalescence s’engage timidement pour les Burgiens. Lesquels, à la différence de Blagnac, de Nice et de Périgueux, opposés à ce même adversaire, n’engrangent pas, eux, le bonus offensif.

Gardons pour la bonne bouche les hautes sphères dans lesquelles évoluent les proches voisins d’Occitanie et le Stade niçois. Les Maralpins, c’est le cas de le dire, surfent sur la vague du succès. On formulera très volontiers l’hypothèse du contrecoup en ce qui concerne des Carcassonnais passés tout près de l’exploit le week-end précédent du côté de Blagnac. Enfin, l’affiche au sommet, mettant aux prises Albi et Narbonne, a tenu toutes ses promesses. À la différence de l’échelon supérieur, où Vannes comptabilise cinq succès et un partage des points, il n’y a plus d’invaincu à l’étage porté sur les fonts baptismaux en 2020-2021. "Un de chute" selon l’expression consacrée pour Narbonne donc, dauphin, au même titre que Nice, du nouveau leader tarnais.