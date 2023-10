Le Japon et l'Argentine s'affronteront pour une place en quart de finale ce dimanche à 13 heures sur la pelouse de Nantes. Dans la Troisième mi-temps les journalistes reviennent sur ce choc et sur le niveau des deux équipes.

C'est un huitième de finale qui se jouera à Nantes ce dimanche. Le Japon et l'Argentine s'affronteront pour une place en quart de finale de cette Coupe du monde. Si les Pumas partent favoris de ce duel, les Japonais restent tout de même sur une qualification en phases finales lors de la dernière édition (à domicile).

Dans la Troisième mi-temps, les journalistes du Midi olympique reviennent sur le niveau de ces deux équipes. Les Argentins n'ont pas vraiment rassuré depuis le début de la compétition mais les Japonais non plus. C'est donc un duel plutôt serré qui s'annonce à la Beaujoire. L'expérience des Argentins sera-t-elle utile et fera-t-elle la différence face à une équipe japonaise qui a la volonté de se montrer au niveau international ? Pour résister il faudra en tout cas que les Nippons mettent en place une défense solide, qui est l'un des points faibles de cette équipe depuis le début du Mondial.

Le vainqueur de ce match sera qualifié en quart de finale et affrontera le pays de Galles.