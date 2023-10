ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce jeudi 5 octobre, nos journalistes débattent notamment sur Matthieu Jalibert et Gabin Villière, avec Christophe Lamaison et Philippe Bernat-Salles invités !

Dans l'émission de ce jeudi, les journalistes échangent sur l'actualité du XV de France, à la veille de la rencontre des Bleus face à la Squadra Azzurra, ce vendredi soir à Lyon (21h). Ce mercredi, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France. Matthieu Jalibert guidera une nouvelle fois les Français. Mais doit-il rester fidèle à son jeu ? Débat en plateau avec deux anciennes gloires du XV de France qui sont invitées : Christophe Lamaison et Philippe Bernat-Salles. L'info du jour : France / Italie : Derniers réglages pour les équipes Le débat du jour : Matthieu Jalibert doit-il rester fidèle à son jeu ? Face à face : Gabin Villière a-t-il perdu sa place ? Focus : L'Uruguay : une répétition pour les Blacks avant leur 1/4 de finale.