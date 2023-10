Conrad Smith s'est livré au jeu de l'interview décalée, lors de la dernière cérémonie des Oscars Midi Olympique. L'ancien centre de la Nouvelle-Zélande évoque notamment les facéties de Ma'a Nonu, lorsqu'ils étaient associés avec les All Blacks.

L'association Conrad Smith - Ma'a Nonu a porté la Nouvelle-Zélande durant plusieurs années. Les deux All Blacks étaient même collègues de chambre, un mal pour un bien pour Conrad Smith. Dans une vidéo enregistrée lors des Oscars Midi Olympique, l'ancien palois explique que l'ex-toulonnais avait la fâcheuse habitude "de retourner" la chambre de Conrad Smith et de "cacher" ses chaussures.

Conrad Smith explique également que Ma'a Nonu a été le meilleur joueur avec qui il ait pu jouer. Ensemble, les deux hommes ont gagné la Coupe du monde en 2011 et 2015. Le premier est ensuite parti à Pau tandis que le second a failli soulever le bouclier de Brennus avec Toulon, en 2017. Conrad Smith a passé trois saisons à la Section paloise, entre 2015 et 2018, et a disputé 52 rencontres sous le maillot vert et blanc.