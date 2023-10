Au-delà d’opposer deux joueurs portés sur la contre-attaque, ce duel entre partenaires (et concurrents) au Stade toulousain sera aussi un face-à-face entre deux amis, voisins dans la vie civile du côté de Tournefeuille (Haute-Garonne), qui se sont considérablement rapprochés dans le courant de la saison dernière.

Quel est le point commun entre Thomas Ramos et LeBron James ? Si on aurait spontanément mis en avant leur précision au tir, qui leur permet régulièrement de faire tourner le score de leur équipe à coups de 2 ou 3 points, l’arrière de l’équipe d’Italie Ange Capuozzo avait mis en avant ce lundi dans nos colonnes une tout autre spécificité de son vis-à-vis et ami. « J’ai lu récemment une interview de LeBron James, qui expliquait l’importance du « QI de jeu » dans les sports collectifs. Et Thomas, il a tout simplement un QI rugby supérieur. Ce n’est pas du hasard, mais du travail : le QI rugby, ce n’est pas seulement bien sentir le jeu. C’est aussi et surtout regarder des matchs, nourrir son cerveau en permanence, analyser le moindre petit détail, le moindre alinéa de la règle… Il est vraiment là-dedans et fera certainement un très grand entraîneur après sa carrière, s’il le souhaite. »

Une « gamberge » et une capacité d’analyse qui font de Ramos une sorte d’antithèse de l’instinctif Capuozzo, quand bien même celui-ci partage avec son coéquipier du Stade toulousain une appétence jamais démentie pour la contre-attaque. Et cela tombe bien, car c’est précisément à ce titre que Kieran Crowley lui a de nouveau confié le rôle de numéro 15, après plusieurs sorties au poste d’ailier… « Il ne faut pas non plus attendre trop de lui : si Ange était un si bon joueur, il aurait été pris par la France, a étrangement ironisé le sélectionneur de l’Italie, lui-même ancien arrière. Non, sérieusement, ce que j’attends de lui ? Qu’il attrape le ballon et qu’il court ! Ange est un facteur X, il aura quelques occasions de contre-attaque car la France utilise énormément le jeu au pied long. C’est leur jeu, ils essayent de vous étouffer comme ça, et pour leur répondre on attend d’Ange qu’il soit tout simplement à son meilleur niveau. On espère qu’il saura trouver les solutions pour nous créer quelques opportunités, et que toute l’équipe saura réagir à ses prises d’initiative. »

La bouteille de bienvenue

Reste qu’à l’évidence, Thomas Ramos sera là pour veiller au grain, qui voudra de par son jeu au pied permettre aux Bleus de coincer Capuozzo, afin de l’empêcher de nuire. De bonne guerre, car même si les deux hommes ne se feront aucun cadeau sur le terrain, ils demeurent de vrais amis dans la vie. Paradoxal, au vu de leur concurrence en club ? Peut-être, et c’est précisément ce en quoi Capuozzo apprécie particulièrement Ramos, première personne à lui avoir souhaité la bienvenue à Toulouse. « Le lendemain de mon déménagement à Toulouse, j’ai entendu quelqu’un frapper à ma porte, nous racontait l’ancien grenoblois lundi. J’ouvre, et sur le palier de ma porte, je vois Thomas Ramos, une bouteille à la main. Il était venu me souhaiter la bienvenue, en toute simplicité. De sa part, j’avais trouvé ça incroyable. Je n’étais personne, et lui un des cadres du Stade toulousain, un joueur que je considérais comme de classe mondiale. Ce petit geste m’a conforté dans ce que je pensais de lui : en plus d’être un grand joueur, il est un grand homme. »

Un personnage au sujet duquel Capuozzo, beau joueur, nous avait même fait la confession suivante : « si l’équipe de France devient championne du monde le 28 octobre, je suis persuadé qu’elle lui devra beaucoup. » Une prémonition dont on espère que son auteur ne sera pas le premier à empêcher…