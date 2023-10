ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce mardi 3 octobre, nos journalistes et notre chroniqueur Imanol Harinordoquy évoquent l'état de forme d'Antoine Dupont et Julien Marchand sans oublier les autres nations avec le focus qui concernera Irlande - Ecosse.

Dans l'émission du jour, les journalistes échangent sur l'actualité du XV de France avec notre chroniqueur Imanol Harinordoquy, ancien international français. Plusieurs sujets seront abordés comme l'état de forme du capitaine des Bleus ainsi que celui de Julien Marchand. La troisième ligne sera passée à la loupe avant d'affronter l'Italie. En ce qui concerne les autres nations, la fin de cette émission sera consacrée à l'avant-dernier match de la poule B. Une rencontre qui opposera l'Irlande et l'Ecosse ce jeudi 21 heures. Le sommaire du jour : L'info du jour : Dupont en attente, Marchand out encore 15 jours Le débat du jour : Jelonch à la place de Cros, une évidence ? Le face-à-face : Cameron Woki est-il décevant depuis le début du Mondial ? Le focus : les Irlandais ont-ils la pression avant l'Ecosse ?