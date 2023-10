Après deux semaines de préparation intense, les All blacks ont réalisé une véritable démonstration, humiliant l’italie dans ce match décisif.

L’action des All Blacks est remontée en flèche dans cette Coupe du monde où ils arrivaient pour la première fois de leur histoire dans la position d’outsiders, avant de voir leur côte perdre encore de sa valeur après leur défaite face à la France lors du match d’ouverture. Le scepticisme était compréhensible après une prestation lors des standards de la Nouvelle-Zélande, à contre-courant de la culture locale avec un recours incessant au jeu au pied. Les Blacks étaient méconnaissables et même leurs plus grands fans commençaient à croire que cette équipe n’avait plus vraiment de fond de jeu, poursuivant son parcours en dents de scie depuis 2020.

Ian Foster et ses joueurs voulaient rassurer tout le monde lors de ce match "à la vie, à la mort" face à l’Italie. Les All Blacks sont toujours des candidats sérieux au sacre mondial. Ils s’étaient préparés pour envoyer un message pour leur premier match à Lyon, avec des séances d’entraînement intense pendant deux semaines où les épaules et les esprits se sont échauffés. Ce message, ils ont tenu à le marteler face à des Italiens, rendant ainsi hommage à la culture italienne des marionnettes et la plus célèbre d’entre elles, le fameux polichinelle. Ce n’est d’ailleurs pas un secret que les Blacks étaient vexés. " C’est le genre de performance que l’on voulait voir, a consenti le sélectionneur Ian Foster. Beaucoup de personnes extérieures ont voulu créer une panique artificielle par rapport aux résultats après notre première défaite. Bien sûr que celle-ci à changer notre manière d’aborder cette Coupe du monde et il faut bien comprendre que tous les matchs sont importants… Maintenant nous avons notre destin en main." Une victoire bonifiée face à l’Uruguay jeudi prochain enverra les Blacks au Stade de France pour les quarts de finale.

Foster : "Le monde va décider quel genre de rugby il préfère regarder"

Néanmoins, si les Néo-Zélandais affichaient de larges sourires dans les travées de l’OL Stadium, bien contents d’avoir marqué quatorze essais, flirtant avec la barre des cent points, de n’avoir concédé que sept pénalités après deux matchs horribles dans le secteur de la discipline, d’avoir pu s’appuyer sur un effectif de nouveau au complet, il est difficile de jauger le niveau réel de cette équipe tant elle semblait réciter son jeu comme lors d’un vulgaire entraînement. "C’est une bonne question, reconnaissait Ian Foster. En rugby, il faut toujours répondre au défi qui se présente. Le souci quand on gagne de beaucoup, la victoire est décrédibilisée par un soi-disant manque d’opposition. Je pense surtout que nous nous étions très bien préparés pour réaliser une grande performance. Quand on se prépare bien, on joue bien. Si on lit la presse, on a l’impression qu’on est la pire des équipes. Mais on n’est pas mal." Les All Blacks sont agacés d’être mal considérés, et ils comptent le démontrer sur le terrain même si Ian Foster s’est laissé aller à un commentaire qui en dit long sur l’état d’esprit de la délégation néo-zélandaise : "J’ai regardé Afrique du Sud face à l’Irlande. C’est un match de rugby différent, avec un temps de jeu effectif de vingt-sept minutes seulement. C’est un match avec beaucoup d’arrêts du temps, vraiment physique et beaucoup de combat. Vous avez eu un spectacle différent ce soir. Et le monde va devoir décider quel genre de rugby il préfère regarder." On verra aussi lequel gagne dès les quarts de finale.