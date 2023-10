Le tenant du titre de deuxième division anglaise a jeté l’éponge. Un nouveau coup dur outre-Manche.

Après Worcester, les Wasps et les London Irish, les Jersey Reds risquent très fortement d’être le quatrième club professionnel anglais à connaître la faillite en un an. Vainqueur du Championship au printemps et empêché de monter en raison d’un terrain non conforme, le club insulaire a été placé en redressement judiciaire la semaine passée et est sous la menace d’une liquidation. Le match de championnat prévu vendredi dernier face aux Cornish Pirates a évidemment été annulé, comme ceux à venir. "Nous avons pu démarrer la saison et conserver suffisamment de fonds pour couvrir l’été mais nous regrettons que nos conversations avec de nouveaux investisseurs potentiels ainsi qu’avec les existants aient échoué", a déclaré Mark Morgan.

Le président de Jersey a pointé du doigt la responsabilité de la RFU dans cette banqueroute. Pour rappel, en 2020, la Fédération anglaise avait baissé de 50 % le financement des clubs, l’enveloppe ayant encore été réduite sur les trois dernières années ; depuis, la RFU a fermé l’élite et, surtout, le format du futur Championship manque de clarté : "Alors que l’on a un moment cru qu’une voie était viable pour le développement de la deuxième division, les clubs ont été laissés dans le noir depuis des mois, ce qui a conduit à une lassitude croissante parmi les investisseurs potentiels qui n’ont pu obtenir aucune assurance concrète sur le moment où la nouvelle structure entrerait en vigueur ni sur son financement." Conor O’Shea, le DTN local, s’est exprimé pour défendre l’instance : "Dès le départ, tout le monde connaissait la situation pour le financement de la saison 2023-2024 et le financement provisoire pour 2024-2025 avant que la nouvelle ligue ne décolle en 2025-2026."

Vent de fronde

Toujours est-il que la fin probable des Jersey Reds est un nouveau coup dur porté au rugby anglais. Et un motif de colère supplémentaire envers la Fédération, qui est confrontée à une révolte interne depuis des mois. Bill Sweeney, son directeur général, et Tom Ilube, le président, ont été remis en question lors d’une récente réunion du conseil. Dans une lettre signée par trente membres du conseil de la RFU - soit à peu près la moitié du bureau - envoyée à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, ils ont été accusés de manque de leadership. Premiership Rugby a tenté de réagir en formant une commission sportive avec le soutien de la RFU et du gouvernement pour améliorer et renforcer la gouvernance. Mais la sortie de crise n’est pas pour demain, alors que le Premiership ne sera disputé que par dix clubs cette saison et que le Championship vient de perdre son tenant du titre.