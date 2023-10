Face aux résultats des nations majeures du sud lors de la phase de poules de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande s’est rapprochée de l’Afrique du Sud pour multiplier les confrontations.

C’est un des constats de la phase de poule de la Coupe du monde 2023 : les meilleures équipes de l’hémisphère Sud ont été battues par leurs homologues du Nord. Alors, même si le trophée Webb-Ellis est loin d’être attribué, le Sud a entamé des négociations pour se réorganiser rapidement, d’autant plus que les projets de Coupe du monde des clubs et de Coupe des Nations - cette dernière ne serait pas actée fin octobre par World Rugby mais plus certainement au mois de mai 2024 - ne devraient pas débuter prochainement.

La Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Afrique du Sud ne veulent pas prendre le risque d’attendre et de ne rien voir arriver de concret avant le prochain Mondial en 2027. Il est déjà acté que les fédérations du Rugby Championship se sont mises d’accord pour la création d’une version moins de 20 ans, alors que le Mondial de la catégorie a été dominé lors des trois dernières éditions par la France, qui a battu l’Irlande lors de la dernière finale le 14 juillet.

Les sélections face aux provinces

Surtout, la Fédération néo-zélandaise s’est rapprochée ces derniers jours de son homologue sud-africaine selon le média Stuff. En effet, les dirigeants des All Blacks regrettent le départ des franchises sud-africaines vers les compétitions européennes car ces rivaux permettaient aux Néo-Zélandais de se confronter à une autre forme de rugby. Les deux entités ont débuté des négociations pour envisager de revenir à un système de tournée entre les deux pays pour faire grimper le nombre de matchs. Les Springboks affronteraient bien sûr les All Blacks lors de leur venue en Nouvelle-Zélande mais aussi les provinces locales de Super Rugby.

Inversement, les All Blacks se mesureraient aussi aux franchises sud-africaines lors de leur tournée en Afrique du Sud. Cela permettrait à un maximum de joueurs de progresser au très haut niveau, tout en offrant de nouveaux revenus aux franchises sud-africaines et néo-zélandaises avec des affiches prestigieuses. Cela pourrait offrir une bouffée d’air aux deux fédérations sur le plan financier sur fond de justification sportive.

Ce projet est notamment soutenu par le futur sélectionneur des All Balcks Scott Robertson : "La première année, on pensait ne pas regretter le départ des provinces sud-africaines du Super Rugby car la compétition avait été rude et intéressante, a réagi le futur ex-boss des Crusaders. Mais la deuxième année, nous avons eu une compétition à deux vitesses. Surtout, quand on regarde les matchs des Boks, vous comprenez qu’ils ont une autre mentalité, un autre style de jeu et d’autres forces. C’est ce qui est génial."