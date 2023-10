Quatre cents jours pile après son dernier test avec les Springboks, l’ouvreur champion du monde Handré Pollard a signé un retour à la compétition plein de promesses.

Il n’avait pas encore posé un pied sur le terrain, ni fait sa première passe ou encore passé sa première pénalité que Handré Pollard recevait déjà une ovation bien supérieure à n’importe lequel de ses coéquipiers, le capitaine Siya Kolisi y compris. À l’annonce de son nom par le speaker du stade Vélodrome, le peuple sud-africain s’époumona comme un seul homme, scanda son nom comme s’il était le sauveur attendu par toute une nation. Une attente forcément accentuée par la déroute des buteurs sud-africains Manie Libbok et Faf de Klerk, qui n’affichaient que 37,5 % de réussite avant la rencontre. Un score loin, bien loin des standards internationaux et même professionnels.

Une attente qui paraissait toutefois démesurée par rapport au faible temps de jeu enregistré par Pollard ces dernières semaines, voire mois. Lui-même avait d’ailleurs prévenu les supporters boks durant la semaine : "Je vais être réaliste. Après avoir joué trente minutes en Premiership Rugby Cup il y a quelques semaines, disputer un test-match en Coupe du monde, c’est un grand saut. Je suis confiant quant à la façon dont nous nous préparons ici. Ce que j’attends de moi, c’est que je m’exprime et que je prenne du plaisir, tout en sachant que ce ne sera pas parfait." Pollard a été rapidement mis à contribution. Avec l’essai marqué en coin par Reinach dès la cinquième minute, l’ouvreur de Leicester a tout de suite pu tester sa précision au pied, en passant avec succès une première transformation qui était tout sauf facile.

Ciblé mais efficace en défense

On l’a aussi vu défendre avec aisance et efficacité sur les troisième ligne tonguiens ou même le centre Pita Ahki, tous régulièrement sollicités par William Havili pour attaquer la zone du champion du monde. à la pause, l’ouvreur affichait d’ailleurs un 100 % de réussite en défense sur ses sept interventions. Le deuxième essai sud-africain, marqué par Canan Moodie après que la passe de Pollard a rebondi sur l’épaule du pilier Vincent Koch fut bien plus facile à transformer, car marqué au pied de perches. Dans le jeu courant, on l’a vu alterner à son poste avec l’arrière Willie Le Roux, les Springboks fonctionnant avec deux ouvreurs comme nombre d’autres nations. À son débit, il y eut ce coup de pied rasant raté à la 24e minute, au moment où les Boks étaient à une trentaine de mètres de la ligne tonguienne. Comme en défense, Pollard ne parut pas mijoré en attaque, et signa quelques charges appuyées dans la défense polynésienne, à l’image de celle réalisée à la 28e minute, ou celle de la 48e minute qui précéda l’essai en force du centre Jesse Kriel. Une ultime transformation passée en coin qui parachevé l’œuvre de Pollard avant que ce dernier ne quitte le terrain, remplacé par Manie Libboke à la 50e minute.

Sur le plan du leadership, Pollard n’a eu aucun problème à reprendre les commandes de l’attaque sud-africaine. On l’a vu placer ses avants et commander la circulation offensive de ses troupes comme si sa dernière sélection remontait à la semaine dernière. In fine, Pollard termine donc la rencontre avec 100 % au pied (4/4 transformations). Précisément ce dont l’Afrique du Sud avait besoin en vue du quart de finale contre la France…