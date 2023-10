C’est Lors de l’entraînement ouvert au public de jeudi, devant plus de 2000 supporters, , que le jeune aixois Joshua Potdevin a disputé l’intégralité de l’opposition du XV de France, au poste d’ailier. De quoi créer des souvenirs pour la vie à celui qui, pendant une heure, fut officiellement "celui qui a remplacé Dupont"…

C’est devenu une habitude depuis le début du Mondial : pour remplir les critères de leurs sacro-saintes séances à haute intensité, les Bleus ont une nouvelle fois demandé à des jeunes joueurs locaux de jouer les sparring-partners. Logiquement, depuis le début de ce séjour provençal, ce sont les espoirs aixois qui ont été mis à contribution, ainsi que l’explique leur entraîneur Vincent Debaye.

"Le premier rôle qu’on nous a confié, c’était de nous imprégner du projet de jeu de l’Italie pour que l’équipe de France puisse bien travailler. À ce sujet, Fabien Galthié a vite détendu les joueurs en plaisantant sur l’histoire des "peintres", tout en rappelant qu’il était normal que le curseur d’exigence soit élevé. Par ailleurs, on a aussi été amenés à pallier certaines absences. Et ce jeudi, comme il manquait un joueur derrière en la personne d’un certain Antoine Dupont, on les a dépannés… Ce qui est drôle, c’est que lorsque nous avons désigné Joshua, il ne s’y attendait pas du tout…"

Joshua ? C’est Joshua Potdevin, jeune trois-quarts centre du club provençal, qui n’en menait évidemment pas large. "Quand on m’a appelé pour me donner une chasuble, j’ai d’abord cru que c’était pour que j’aie la même tenue que les autres, parce que j’ai encore mon vieux maillot de Chambéry… C’est là, au moment où je rejoignais mon équipe, que Laurent Labit m’a interpellé en me disant "non, toi, tu viens avec nous". C’est parti comme ça… Il y a d’abord eu un exercice avec Shaun Edwards. J’ai eu la chance de tomber avec Thomas Ramos et Baptiste Couilloud, qui ont été hyper cool avec moi. Ils étaient relax, rigolaient, j’avais l’impression d’être avec des gars de ma propre équipe."

"Je me suis même permis une petite remarque à Thomas Ramos…"

Et puis, il y eut cette demi-heure d’opposition. Un rêve éveillé qui vit Joshua Potdevin courir, plaquer, déblayer, comme un "vrai" joueur du XV de France. "C’était une opposition classique, où l’on a beaucoup travaillé les jeux de transition. À chaque arrêt de jeu, des gars comme Arthur Vincent ou Thomas Ramos me parlaient, me conseillaient… Parfois, je ne savais pas où me mettre et il y avait toujours un joueur pour me dire "allez, Josh, on se serre". C’était chouette… Sur tous les lancements de jeu, il fallait que je change d’aile pour laisser le côté fermé à Gabin Villière, histoire qu’il travaille ses interventions dans la ligne en attaque. En défense, par contre, je restais à droite, en face de Louis Bielle-Biarrey." Jusqu’à trouver ses marques et même se permettre une petite remarque à Thomas Ramos, "coupable" de l’avoir oublié sur un deux contre un… "C’est la preuve qu’ils m’avaient mis à l’aise : même si je suis d’un naturel timide, je me suis même permis de lui faire la remarque. Il m’a répondu en me disant qu’effectivement, il aurait dû la lâcher ! Du coup, je lui ai dit que l’essentiel était qu’il ait marqué. C’est dingue, quand j’y repense… J’ai vraiment pris conscience du truc lorsque l’entraînement s’est terminé et qu’on s’est tous mis en cercle. J’avais Charles Ollivon à ma gauche, Peato Mauvaka à ma droite, et je me suis demandé ce que je faisais là ! Cela aurait pu arriver à n’importe qui d’autre, c’est tombé sur moi, comme cela aurait pu tomber sur mon frère jumeau, Axel (actuel joueur de Chambéry en Nationale, N.D.L.R.)… J’ai vraiment été un privilégié." Tout heureux de vivre un rêve éveillé, forcément porteur d’espoirs…