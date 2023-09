ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce samedi, nos journalistes et envoyés spéciaux reviennent sur le retour d'Antoine Dupont qui est de retour avec le groupe avant d'aborder le match qui opposera l'Argentine et le Japon. Une rencontre avec des airs de huitième de finale...

Ce samedi, Cédric Heymans ancien international aux 59 sélections avec le XV de France sera présent pour parler du retour du capitaine des Bleus mais aussi des autres nations ! Le programme de l'émission : L'info du jour : Antoine Dupont est de retour avec le groupe Le débat du jour : les All Blacks ont-ils frappé un grand coup ? Le focus : le Portugal peut-il enfoncer l'Australie ? Le focus : Argentine - Japon : huitième de finale en vue