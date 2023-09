Accueillis par l’hymne breton scandé d’une seule voix par 10 072 spectateurs, Vannetais et Valentinois ont livré une bataille des plus intenses dans un stade de la Rabine en ébullition.

Invaincu après cinq journées, le leader vannetais recevait Valence-Romans, surprenant troisième. Après dix minutes à l’avantage des Morbihannais, Lafage a visé juste sur pénalité pour donner l’avantage aux siens (3-0). Quelques minutes plus tard, Méret a rebattu les cartes lui aussi sur pénalité (3-3). Les visiteurs se sont même payé le luxe d’éteindre tout un stade grâce à un sublime essai de Mawalu après une merveille d’attaque en première main. Duplenne, trouvé au pied par Lafage à la faveur d’un bon rebond, a mis le turbo pour remettre tout le monde d’accord (10-10). En fin de première période, le capitaine Gorrissen s’est sacrifié au prix d’un carton jaune pour éviter l’essai à son équipe (37e). Malheureusement pour lui, le pilier gauche Aleo en a profité pour aplatir dans la foulée et porter le score à 10-17 à la mi-temps.

"Maintenant, il faut assumer ce statut"

Au retour des vestiaires, les Morbihannais ont frappé les premiers grâce au pied de Lafage (17-13). Mais une fois de plus dans cette rencontre du tac au tac, Valence a répondu quasi instantanément avec un essai en force planté par Goze. Pourtant, ce troisième essai de la soirée sera presque celui de trop pour les Drômois. "À partir de ce moment-là on recommence à subir l’environnement et l’ambiance", expliquera Fabien Fortassin après la rencontre. Et à raison. Ce nouvel essai a sonné le réveil vannetais. Et quel réveil ! En huit minutes, les Bretons, repassés en mode champion – grâce notamment à plus de variations dans le jeu et l’apport du banc – ont aplati en terre promise à trois reprises par l’intermédiaire de Surano, Gorrissen et Blanchard pour porter le score à 34-24. Dix minutes plus tard, Lafage s’est même offert une troisième passe décisive au pied à Alex Arrate pour son deuxième essai de la saison. Malgré un dernier baroud d’honneur des visiteurs, le rempart vannetais tiendra bon, scellant ainsi la victoire sur le score de 39-24.

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Cette nouvelle performance majuscule n’incite pourtant pas à l’excès de confiance dans les rangs bleu et blanc comme l’indique Maxime Lafage : "Aujourd’hui, on a un statut. Les équipes vont forcément en mettre plus contre nous. Il faut qu’on soit bien meilleurs d’entrée de match." Fort d’une série en cours de six matchs d’invincibilité, le leader vannetais va désormais devoir continuer sa route dans la peau du chassé. "On sait qu’on va être attendus. Il faut maintenant assumer ce statut", prévient l’entraîneur des avants Mathieu Cidre. Alors qu’une semaine de repos se profile, les futurs adversaires des Bretons sont prévenus : les Vannetais vont tout mettre en œuvre pour ne pas lâcher leur dû.