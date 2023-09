Malmenés par des Dacquois accrocheurs, les Brivistes ont su trouver les ressources pour décrocher une victoire précieuse, dans la douleur. Le CAB se soigne un peu mais n’est pas totalement guéri.

Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide côté briviste ? D’un côté, les Corréziens renouent avec le succès et préservent leur invincibilité à domicile, en étant proche d’aller décrocher un point de bonus offensif ; de l’autre, les coéquipiers de Ross Moriarty ont vu les Dacquois avoir la balle de match dans les tout derniers instants. Avant que le contre en touche des Brivistes ne fasse une nouvelle fois la différence. "Notre sentiment ? C’est que l’on joue pendant quarante minutes pour décrocher un bonus avant d’attendre la dernière minute pour savoir si on va gagner le match, analyse le manager du CAB, Patrice Collazo. C’est notre paradoxe du moment. Dax a été admirable dans son engagement, il n’y a pas de soucis. Mais ce soir, nous avons encore une fois joué contre nous-mêmes. On ne peut pas faire deux matchs dans la même soirée… Il faut qu’on se libère de certaines choses."

Car s’ils avaient besoin de rassurer en début de match, les Blanc et Noir ont surtout enchaîné les imprécisions entre ballons envoyés dans les têtes de partenaires et passes à des joueurs qui ne s’y attendaient pas. Un réel manque de confiance qui tranche avec la semaine d’entraînement selon le manager briviste. "J’ai essayé de mettre les joueurs sous cloche. Nous avons peut-être fait la meilleure semaine d’entraînement depuis la reprise mais le transférer à la compétition, c’est autre chose. On n’a pas fait tomber un ballon cette semaine et on en a fait tomber cinquante rien qu’en première mi-temps. Il y a une grosse part de confiance." Une confiance qui doit revenir avec la victoire. Et c’est au moins ce que les Coujoux sont allés chercher au forceps, grâce à deux fulgurances de leur numéro 8 Rahboni Warren-Vosayaco.

Le plan dacquois a failli fonctionner

En face, les Landais étaient, eux, en confiance et étaient venus avec des intentions en Corrèze : jouer les trouble-fêtes et le coup à fond ! "Nous avions un plan, reconnaissait le capitaine Jean-Baptiste Barrère après coup. Nous avions suivi l’actualité, on savait qu’il fallait répondre présent et coller au score le plus longtemps possible." Chose faite puisque les Landais menaient même à la mi-temps (9-7), profitant des erreurs brivistes mais surtout en gagnant la bataille du jeu au sol. Au final, les Dacquois pourront regretter les neuf points laissés en route par leur buteur Romuald Séguy dans le second acte et cette dernière touche mal négociée. "Heureusement que l’on prend ce point parce que ça aurait fait mal à la tête de rentrer à vide", avouait le troisième ligne. Cela reste malgré tout un bon point de pris par le promu sur la pelouse du relégué de Top 14. C’est en tout cas ce que laissait augurer l’ambiance dans le vestiaire visiteurs à l’issue du match…