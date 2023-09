Longtemps embrouillés par les Biterrois, les Usonistes ont tremblé sans paniquer et arraché la victoire après la sirène.

Hébété par le drop culotté de l’arrière biterrois Gabin Lorre à la 71e minute, qui donne onze points d’avance aux siens, le Pré-Fleuri redevient creuset volcanique trois minutes plus tard sur l’étincelle d’une demi-générale qui envoie un magma de corps jaunes et rouges jusqu’à la main courante.

L’arbitre sort le double carton jaune de rigueur, et accorde une pénalité aux Neversois sous les poteaux adverses. Electrisés, les 6 300 spectateurs se dépoussièrent les cordes vocales et poussent comme jamais ce soir-là. Le pilier Cleopas Kundiona enfouit l’essai de l’espoir sous les poteaux. 18-22, moins de six minutes à jouer, une éternité. Nevers remonte le terrain, lentement, implacablement. La sirène a déjà retenti depuis une bonne minute quand, au bout d’une série de pick and go rageurs, le demi d’ouverture Shaun Reynolds trouve la faille et s’affale dans l’en-but. Le stade s’embrase, consume en quelques secondes toute la tension accumulée pendant 82 minutes.

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Au bout du bout d’un match durant lequel elle n’aura mené que trois minutes, entre la 33e et la 36e, l’Uson arrache un de ces succès qui peuvent changer le cours d’une saison. "C’est une grande victoire, et je remercie les supporters, ils ont poussé fort et grâce à eux les joueurs se sont transcendés", rayonne le manager Xavier Péméja. "Ce dernier essai, d’habitude, on n’arrive pas à le marquer."

Une touche performante

Face à une équipe biterroise urticante en défense et maniant avec brio la guérilla psychologique, ses joueurs "n’ont pas lâché" : "Ce groupe prend de plus en plus de caractère. J’espère que ce match sera un tournant dans la saison. Une telle victoire, c’est obligé que ça reste." Les leaders Hugues Bastide et Rudy Derrieux sont au diapason pour raconter ces dix dernières minutes où l’équipe est passée des tourments au tournant. "J’ai dit aux gars : "ne lâchez surtout pas, il y a quelque chose à aller chercher, ça va basculer". Un match comme ça, il faut savoir le gagner", explique le flanker, capitaine du soir. "C’est un match qu’on aurait perdu, il n’y a pas longtemps", confirme en écho son camarade du centre, capitaine d’usage, qui a su glisser les mots de la fin à l’oreille des tauliers. "Il ne fallait surtout pas paniquer, les leaders devaient être froids et lucides dans la décision. On voulait la victoire coûte que coûte. Et on ne s’est pas affolés."

Contrés sur les ballons portés, englués dans le piège biterrois, anormalement maladroits, les Neversois ont tenu bon grâce à leur conquête, et notamment à leur touche, qui a écœuré l’alignement adverse. "On sait quel secteur on va devoir bosser", sourit amèrement le capitaine Clément Ancely, "dégoûté" par le final brutal mais fier des 79 premières minutes : "On avait l’occasion de se payer, on tenait une belle victoire. Mais la touche nous a clairement fait défaut. On va retenir ce qu’a fait ce groupe ce soir. On a bougé cette équipe de Nevers, et quand on voit la réaction du public, on peut se dire qu’on y est bien arrivé. Alors on peut être déçu sur le plan comptable, mais au fond de nous, on sait que quelque chose est en train de se mettre en place."