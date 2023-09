Pour sa première victoire loin de ses bases, Montauban a su l’emporter grâce à une excellente utilisation du pied. Tant face aux perches que dans le jeu offensif, l’USM a maîtrisé son sujet.

Comme dit le dicton : "On ne devrait jamais quitter Montauban." Vraiment ? Même si c’est pour aller à Chanzy et empocher quatre précieux points dans un match au couteau ? Pas sûr que Pierre-Philippe Lafond en pense autant ! Lui, l’enfant de Charente né à Angoulême, s’est particulièrement réjouit de ce succès glâné sur le fil par ses hommes. "On va savourer parce qu’on est très exigeant avec les mecs mais il faut savoir aussi les féliciter, assurait-il après la rencontre. On est loin d’être à notre maximum, il y a encore du boulot." Parce que oui, cette rencontre s’est jouée dans un mouchoir de poche, finalement en faveur des Verts. Aux alentours de la 65e minute, Thomas Fortunel a remplacé Jérôme Bosviel. Il en a profité pour offrir la victoire à l’USM au cours des quatre dernières minutes.

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Leur première de la saison loin de Sapiac, après deux revers à Vannes et Nevers. Et pourtant, l’histoire ne débutait pas idéalement. Sur une tentative à 50 mètres, c’est par un échec qu’a commencé Fortunel. Mais ensuite, Fortunel devint clutch*. Avec un drop excentré du gauche aux trente mètres, il permet à Montauban alors mené d’un point de prendre la tête. Puis, sur une pénalité difficile dans le couloir des cinq mètres à trente mètres de l’en but, il rajoute trois points qui font 31 à 26. Deux frappes qui n’ont été que la conclusion d’une partie maîtrisée du bout des pieds.

Trois essais grâce au pied

Le manager de l’USM l’analysait au sortir de la rencontre. "Pour moi ce soir, le jeu au pied a été majeur, vraiment un secteur très important et je pense qu’on l’a bien maîtrisé." C’est peu dire effectivement puisque tout au long de la partie, c’est bien cette partie du corps qui a mis les Montalbanais sur le bon chemin. Jérôme Bosviel a encore fait parler sa classe comme sur le premier essai offert à Josua Vici avec le brin de chance nécessaire puisque la balle s’écrase sur le poteau d’en-but et tombe dans les bras de l’ailier fidjien. Encore, sur le deuxième essai, c’est un par-dessus de Bosviel qui trompe la défense et permet à Reilhac, bien servi par Bernadet, d’aller aplatir sous les poteaux.

Et enfin, sur la troisième et dernière réalisation, les gars du Tarn-et-Garonne ont achevé le boulot aux arpions. Tuculet glisse un rasant pour Vici pour lui offrir un doublé. Bosviel, auteur d’une grande rencontre, en a profiter pour inscrire son nom grâce à un drop opportun à la demi-heure de jeu. Comme quoi jeu de main oui, mais pas seulement !

*Situation durant laquelle un joueur parvient, souvent dans les dernières minutes d’une partie, à retourner en sa faveur l’issue de cette dernière.