Les Landais enchaînent un troisième succès avec un bonus offensif à la clé. Une bonne opération, même si tout n’a pas été parfait, loin s’en faut.

Durant les deux prochaines semaines, les hommes de Patrick Milhet vont avoir de quoi travailler. Car malgré une victoire excellente pour leur moral et leur classement, ils ne se satisferont peut-être pas de la copie rendue face à une valeureuse équipe d’Aurillac qui aura payé cher ces deux cartons rouges encaissés à six minutes d’intervalle, aux alentours de l’heure de jeu.

Jusque-là, les Landais avaient été très gênés aux entournures. Julien Tastet, l’entraîneur des avants, n’a d’ailleurs pas manié la langue de bois au moment d’analyser cette rencontre : "Je crois que nous avons tous vu le même match. Le résultat est positif mais si on entre dans le détail, nous avons l’impression de n’être jamais entrés dans la partie. La conquête en touche est catastrophique et nous sommes imprécis dans la zone de marque. Il y a à peine onze minutes de temps de jeu en première période, donc on ne les déstabilise jamais. Notre chance, ce sont ces deux cartons rouges qui nous permettent de prendre le large mais à quinze contre quinze, cela n’aurait certainement pas été pareil. Nous allons nous réjouir du bonus et nous dire que dans quinze jours, nous aurons oublié notre prestation. Mais je crois qu’il va falloir quand même s’en souvenir." C’est clair, l’ancien troisième ligne n’a donc pas sauté au plafond au coup de sifflet final. Il n’y avait pas de quoi.

En panne d’inspiration

Lors d’une première période insipide, les Landais ont été globalement dominés, au moins dans la possession. La faute à une touche imprécise et à de nombreuses fautes techniques empêchant les enchaînements et les séquences longues. Heureusement, Yoann Laousse-Azpiazu a encore sorti de son chapeau un exploit dont il a le secret pour envoyer son ailier Harrison Obatoyinbo derrière la ligne.

Mais derrière, les pensionnaires du stade Boniface, amorphes et sans imagination offensive, n’ont pas confirmé, terminant cette première période au petit trot et attaquant la seconde à l’identique. Il a fallu attendre la 50e minute pour voir enfin un enchaînement de qualité conclu par Christophe Loustalot. Puis vinrent ces deux cartons rouges qui ont définitivement scellé le sort du match, même si les Landais furent à deux doigts, à cinq minutes du terme, et à quinze contre treize, d’encaisser un essai qui aurait pu les priver du bonus offensif. La preuve ultime d’un manque de maîtrise et de constance, certes sans conséquence ce coup-ci, mais qu’il va falloir régler pendant cette nouvelle coupure de deux semaines, sous peine de tomber de haut lors du prochain déplacement à Angoulême.