Sur la pelouse de Rouen, le BO a relevé la tête en s'imposant avec le bonus offensif sur le score de 46-13. En Normandie, l'arrière Joe Jonas a survolé les débats, en démontrant notamment tout son talent face aux poteaux.

Au pied du mur, avant le voyage à Robert-Diochon, Biarritz avait l’obligation de l’emporter, mercredi soir, en Normandie. C’est chose faite. Auteur d’une prestation sérieuse et appliquée, le club basque a passé sept essais à Rouen, s’est offert un premier bonus offensif et a pu compter, pour l’emporter, sur un Joe Jonas des grands soirs. L’arrière sud-africain, titulaire dans le fond du terrain pour la troisième fois de la saison, après deux apparitions en 13, a marqué quatorze points (un essai, trois transformations, une pénalité). Il s’est montré, comme d’habitude, tranchant dans ses prises de balle et son essai (61e) arrive après un jeu au pied à suivre pour lui-même.

Deux percées décisives

Contre l’avant-dernier du classement, le gamin de Swellendam, a également été décisif sur deux percées qui ont permis à Kibirige (45e) puis Morgan (71e) d’alourdir le score. À chaque fois, ses appuis ont fait du mal à la défense normande. Dans le jeu courant, on l’a souvent vu se proposer en position d’ouvreur, à la place de Perraux, afin d’amener de l’incertitude près de la ligne d’avantage. Jonas a aussi tapé les renvois, les pénaltouches et a montré qu’en plus d’être un joueur électrique, il pouvait endosser des responsabilités dans l’exercice du tir au but (4/6). Avec tout ça, on en oublierait presque que le garçon n’a que 22 ans et un boulevard devant lui, pour devenir un très bon joueur dans le championnat français.