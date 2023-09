Face à Agen, les Isérois ont résolu le problème du retard à l’allumage… Pas celui du manque de constance.

En prenant la deuxième période livrée par les Grenoblois en début de saison et en l’accolant aux trente premières minutes de leur duel avec Agen, on ne serait pas loin du concept du match abouti. Ce constat, Nicolas Nadeau, l’entraîneur isérois, qui pour la circonstance avait pris de la hauteur en quittant le banc de touche pour s’installer dans la tribune du stade des Alpes, n’a pas manqué de le tirer : "Nous pouvons être satisfaits de notre première demi-heure au cours de laquelle nous avons su rester dans la maîtrise. Cela ressemblait à ce que nous avions su proposer en première période lors de notre dernier match à Aurillac. Mais ensuite nous avons totalement balbutié notre rugby pour jouer à se faire peur. Heureusement qu’en fin de rencontre Romain Trouilloud récupère un ballon qui peut permettre à Agen de faire basculer le résultat."

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Attaché depuis le début de saison, voire depuis la fin de saison dernière, à régler son problème d’une équipe à réaction, le FCG a fait porter ses efforts sur la qualité des entames. Par deux fois le challenge a été relevé à Aurillac, où les Isérois avaient viré en tête à la pause (9-13) et face à Agen pour disposer d’une marge de douze points (15-3) à la demi-heure de jeu. Mais d’autres démons ont rattrapé les Alpins, ceux de l’inconstance. À Aurillac, le bel édifice s’est fissuré en seconde période pour que le FCG se contente finalement d’un bonus (27-23). Face à Agen, l’écart resserré à la pause (18-13) est resté le même au final, sans que les promesses de l’entame soient tenues.

"Un début de saison en dents de scie"

Malgré certains aspects positifs, au rang desquels il convient de souligner l’invincibilité entretenue au stade des Alpes, le début de saison des Grenoblois semble relever du régime du temps partiel, avec des hauts qui témoignent de leur potentiel, mais aussi des bas qui traduisent leur fragilité.

"Pour le moment nous ne sommes pas encore parvenus à livrer un match abouti" résume Nicolas Nadau en poursuivant : "Notre début de saison est en dents de scie. Nous devons au plus vite retrouver de la maîtrise, de la sérénité. C’est ce qui nous fait défaut. Gagner en confiance passe par des victoires." Celle préservée, non sans crainte, face aux Agenais permettra aux Grenoblois d’avancer pour trouver des solutions évoquées par leur entraîneur : "Pour gagner il faut jouer en s’appuyant sur un jeu plus cohérent, avec plus de lien entre avants et trois-quarts… Mais dans un championnat haché comme le nôtre il est difficile de le faire."

Le capitaine Steeve Blanc-Mappaz partage l’analyse : "On retiendra les quatre points, l’invincibilité à domicile, mais nous laissons une image en demi-teinte. Nous étions bien partis, il aurait fallu garder le curseur à ce niveau."