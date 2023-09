Seule équipe encore invaincue, Vannes a pris les commandes du championnat et continue d’impressionner. Comme lors de la saison 2020-2021, la furia bretonne fait son petit effet.

Le Pro D2 est une mer agitée, dans laquelle de nombreuses flottes prétendent détenir le secret de la fameuse montée en Top 14. Mais en ce début de saison et alors que beaucoup déçoivent, un navire a su éviter les pièges pour prendre le large. Vannes, après six matchs de championnat, est toujours invaincu et prend maintenant d’une main ferme le gouvernail de ce Pro D2. Ce mercredi, le RCV a pourtant tangué face au surprenant promu drômois, qui continue d’impressionner dans l’antichambre de l’élite. Menés de onze points en milieu de seconde période, les hommes de Jean-Noël Spitzer n’ont jamais chaviré et ont su redresser la barque en huit minutes. Les essais de Surano, Gorrissen et Blanchard permettaient aux leurs de retrouver des couleurs, alors que celui d’Alex Arrate parachevait le succès breton. "Nous avons su trouver rapidement des solutions pour relever la tête. C’est le signe des grandes équipes", reconnaissait Mathieu Cidre, l’entraîneur des avants vannetais.

Enfin l’année pour Provence Rugby ?

Et si comme lors de la saison 2020-2021, Vannes mettait les voiles et restait irrésistible au point de devenir un ogre de cette Pro D2 ? Pourtant, comme à l’époque, ils n’ont pas débuté la saison dans la peau d’un favori. En laissant ce statut aux clubs comme Brive, Grenoble et Mont-de-Marsan, les Vannetais sont restés sûrs de leurs forces. Portés par des joueurs au grand talent comme Gorrissen, Lafage ou encore Duplenne, les Bretons ont navigué à vue, sans faire de bruit. Désormais dans la lumière, ils se savent attendus mais se sentent capables d’assumer les responsabilités qui incombent au leader. "Nous avons un statut à assumer en tant que leader, clamait Lafage. Nous sommes attendus et nous ne pourrons pas toujours répondre en jouant seulement à 50 ou 60 %." Et à l’ouvreur d’afficher une énorme confiance en son groupe : "Nous sommes à notre place aujourd’hui, mais nous devons encore travailler pour devenir une équipe de très haut niveau." Surtout que les Vannetais ne doivent pas tomber dans l’excès de confiance. Le championnat ne fait que commencer et de nombreuses péripéties peuvent encore arriver.

Surtout, d’autres ennemis pourraient jouer de mauvais tours aux Morbihannais. Provence Rugby, par exemple, est un solide dauphin qui ne compte que trois unités de retard sur son leader. Les Provençaux ont ramené mardi soir un joli match nul de Colomiers et assument (enfin) leurs ambitions avec une équipe qui semble plus que compétitive. Alors qu’ils n’ont encore jamais goûté à la phase finale de leur histoire, les hommes de Mauricio Reggiardo ont mis le cap sur les premières positions. Cette saison, la lutte pour le titre se jouera entre des frégates de renom.