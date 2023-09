Au terme d’un match maîtrisé, le Biarritz olympique a réussi à remporter ce match de la peur avec le bonus offensif. Est-ce à dire que le bo a enfin lancé sa saison ?

On savait que ce match pourrait faire perdre des plumes au vaincu. Et de match, hormis les quinze premières minutes, il n’y en a pas vraiment eu.

Rouen entame bien et prend vite le score, car Biarritz est emprunté avant de lancer la locomotive à fond.

"On est contents, oui. Mais on a démarré crispés, nous étions nerveux, on avait la pression des mauvais résultats, et on ne voulait pas en connaître un autre. Il a fallu vingt minutes pour mettre en place notre domination. Dès qu’on marque sur ballon porté, je sais que ça débloque beaucoup de choses chez nous et après on a appuyé et on est monté en qualité et en pression physique sur l’adversaire", analyse le capitaine Thomas Hebert.

Un constat d’échec

Un sentiment de réussite totale et de plaisir retrouvé du côté de la base arrière du BOPB, et le match XXL de Joe Jonas lui redonne le sourire.

"Franchement, tout nous a souri, ça faisait longtemps, on s’était dit plein de choses avant le match, et on les a accompli. On a mis les ingrédients nécessaires, on s’est battus les uns pour les autres et ensemble on a débloqué les choses. On venait pour gagner, le bonus c’est du bonus. On a aussi retrouvé une belle entente avec Tyler Morgan, on se cherche souvent comme l’an passé. On a joué en équipe", avoue t-il.

Et c’est bien la grosse différence avec Rouen, qui n’a pas su continuer sur sa bonne entame collective, et a vraiment lâché le match en se montrant individualiste à trop de reprises et ça ne passe pas auprès de Sébastien Tillous-Borde, le manager.

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

"On n’avait pas préparé de prendre une valise. On marque les premiers, puis on prend trois essais à zéro passe, et ça c’est juste pas possible. On a été catastrophiques, y a des rôles à tenir, sans placement et sans intensité dans les mauls portés, on est transpercé comme du beurre. En deuxième mi-temps, on joue solo en voulant sauver seul le match. Et on leur donne des ballons de contre et eux se régalent. On s’est tués tout seul et on ne réagit pas. Mais rien n’est définitif, ce soir je suis abattu, mais je n’ai qu’une envie c’est qu’on réagisse collectivement", affirme le coach normand.

Du côté des joueurs qui ont pris la marée, même constat d’échec et de honte.

"Pour le public d’abord mais aussi pour nous. On ne s’entraîne pas si dur, pour faire ça en match. Ca a été dur et long aujourd’hui, on n’était pas au niveau. Là va falloir aller chercher plus que bien travailler, franchement ce soir on a été embarrassants à regarder, c’est pas ça qu’on veut montrer" confie, dépité, le pilier Cody Thomas.

Dès la semaine prochaine, les deux équipes remettront le bleu de travail, en respirant mieux à Biarritz et pour Rouen avec une lanterne rouge à éteindre.