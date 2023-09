Les Angoumoisins retrouvent Chanzy après la déception face à Dax. Un retour à la maison qu’ils veulent bon pour poser des sourires sur les visages du public, et des grimaces sur ceux des adversaires. Pour cela, l’engagement devra être total.

Chanzy va retrouver ses protégés le temps de quatre-vingts minutes, puisque le Pro D2 connaîtra une nouvelle coupure la semaine prochaine. Un bloc particulier d’un seul match qui ne ravit pas forcément les Angoumoisins, eux qui ne demandent qu’à prendre, avoir et garder du rythme. Malgré cela, c’est l’occasion pour les hommes d’Alexandre Ruiz, de redonner le sourire à leur public alors que ces derniers avaient quitté le stade sur une prestation terne face à Dax (15-15) le 7 septembre. Si ce qu’on a pu analyser face à Provence laisse entrevoir de belles promesses, il faudra encore le confirmer face à Montauban ce mercredi soir. "Après ce premier bloc, on veut principalement se reconnecter collectivement, précise l’entraîneur des avants Tanguy Kerdrain. On a identifié des axes d’améliorations, mais aussi de vrais points forts, à nous d’insister dessus. Ce qu’on veut surtout, c’est un engagement total de l’équipe. Notre dernière sortie à Chanzy, c’était un peu encéphalogramme plat et on ne veut absolument plus voir ça. On se veut être une équipe accrocheuse, avec une très grosse défense, dans le jeu courant, mais aussi sur les phases statiques." Et force est de constater que le dicton "attaquer l’attaque" cher à Alexandre Ruiz fonctionne, puisque le SA XV est l’actuelle quatrième meilleure défense du championnat.

Cardona reprend du service

Autre secteur que veut renforcer Soyaux-Angoulême : la discipline, devenue désormais un axe à part entière dans l’étude d’un match et son analyse au même titre que la mêlée ou la touche. Secteur qui a déjà été amélioré et qui veut être encore plus proche des standards internationaux. C’est pour cette raison, qu’après moult négociations et échanges, Laurent Cardona reprend du service. Il a d’ailleurs participé à sa première séance ce samedi pour peaufiner ce point précis. "J’apprécie de revenir avec ce staff, explique l’ancien arbitre. Avec Alexandre, on a beaucoup parlé de discipline, de recrutement et de projet de jeu aussi. Aujourd’hui, mon but et le sens de ma venue, c’est que l’équipe atteigne au maximum les douze fautes et dix ou moins dans l’idéal. L’intérêt, c’est de rentrer dans la première partie du tableau." Lui qui avait déjà fait considérablement baisser le nombre de coups de sifflet des Violets la saison dernière.