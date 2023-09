Après une semaine de vacances bien venue et appréciée, Rouen veut relancer sa marche en avant. Biarritz, un gros client mal en point, se présente avec l’envie de faire un coup.

En effet, cette rencontre de milieu de semaine oppose les deux derniers au classement actuel, on pense bien que Biarritz n’a rien à faire à la 16e place et Rouen (15e) n’est pas dans ses objectifs non plus, pour le moment. "Franchement, à Béziers on chute de rien, face à Agen on court après le score et on a le mérite de revenir et contre Montauban, avec un peu de rigueur on doit repartir avec des points. On voit bien d’ailleurs que si on gagne Biarritz on remonte tout de suite dans notre objectif. Tout le monde se tient au classement pour le moment", analyse le coach Sébastien Tillous Borde.

De plus ce match esseulé, entre deux semaines sans match, offre une opportunité de tout y mettre sans retenue pour l’emporter. Rouen doit donc saisir cette opportunité pour se mettre le ventre à terre. "Oui on se le dit forcément, mais Biarritz aussi et ils vont monter avec la grosse équipe, pour nous mettre la guerre. Ça va s’envoyer de partout, on devra rester lucide et ne pas s’emballer, construire notre victoire. Chez nous c’est le seul but à atteindre", confie Mathieu Bonnot le talonneur rouennais.

UN BANC AU NIVEAU

Rouen pour cela peut compter sur un banc de qualité qui a fait la différence (notamment contre Agen) permettant de garder une intensité tout au long de la rencontre, mais il faut néanmoins gommer les fautes de mains, et les mauvais choix de jeu dans le feu de l’action. Ce sont vraiment ces petits détails négatifs qui gâchent le jeu. "À la maison, on doit mieux démarrer, refuser d’être mené, faire le jeu, proposer des choses mais dans le sens des consignes. La semaine de vacances, après neuf semaines de suite, a permis de se rafraîchir l’esprit, de penser à autre chose. Maintenant, il faut se servir de cette fraîcheur pour avancer, il faut se payer de nos efforts", affirme le manager rouennais. Cette pause a aussi permis de réintégrer des blessés, Franck Pourteau et Antoine Fournier devraient être disponibles, une bonne nouvelle pour ce dernier, tant le poste de pilier gauche est encombré par les blessures (Camara, El Ansari) depuis quelques semaines. "Heureusement que Pierre Mignoni (manager du RC Toulon, N.D.L.R.), avec qui je m’entends bien, a bien voulu nous prêter Fabio Gonzalez pour quelques semaines, car sinon je ne sais pas comment on aurait fait. On est toujours sur une possibilité ensuite de joker médical, on avait avancé sur un joueur mais au final ça ne se fera pas (le sud africain Mzamo Majola), on attend le bon profil désormais", confie Sébastien Tillous Borde.

Rouen est donc sur une "positive attitude" avant de se confronter aux Rouge et Blanc de Biarritz, et pourra compter sur un effectif volontaire qui devra se régler dans les détails les petits travers pour marquer les points qui lui manquent toujours à la fin. Car avec +1 de différence entre points marqués et encaissés, Rouen devrait être 8e si c’était cela qui déterminait le classement, mais ça n’est pas le cas malheureusement.