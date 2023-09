Les Agenais ont mis le focus sur leurs matchs à domicile. Mais s’ils veulent prétendre au Top 4 en fin d’année, ils doivent gagner en consistance à l’extérieur.

C’est l’esprit serein que le Sporting Union agenais est parti en vacances après avoir battu Nevers. Avec quatorze points pris lors du premier bloc, les garçons de Bernard Goutta ont réussi le job. Même si tout n’a pas été parfait. "On gardera cette frustration du match à Rouen. Quand tu as des points qui se présentent facilement à toi, tu dois savoir les prendre", nuance William Demotte qui garde un petit goût amer de ces cinq premiers matchs.

Le SUA a grandi. Il se veut plus ambitieux. Et il vise le top 4. Sauf que pour l’intégrer sur la durée, Agen ne doit pas se contenter de victoires à domicile. C’est pourquoi il va à Grenoble avec beaucoup d’humilité mais avec la ferme intention de gagner. "Il faut voir où l’on met les pieds. On a tendance à l’oublier mais c’est un des favoris cette année. On parle quand même du finaliste de la dernière Pro D2. Ils seront présents à la fin même s’ils ont les six points en moins", assure Thomas Vincent. Cependant, les pensionnaires d’Armandie ont eu le temps de préparer ce choc de la sixième journée. "L’avantage que l’on a sur ce calendrier, c’est que l’on a plus de temps pour préparer la rencontre et pour corriger ce qui ne va pas", concède Goutta. Cela permet aussi de récupérer du monde dans le groupe.

Une infirmerie qui se vide

Ainsi, Iban Etcheverry, Fotu Lokotui, Evan Olmstead ou encore Antoine Erbani sont aptes pour cette reprise en Isère. Quatre joueurs importants du dispositif agenais. Les recrues, arrivées sur le tard en Lot-et-Garonne, ont aussi pu gagner un peu de temps sur leur intégration et leur apprentissage du plan de jeu. Enfin, Bernard Goutta l’a expliqué à de nombreuses reprises l’an passé : souvent placé dans les premières places du classement, le SUA a souvent eu du mal à négocier les rencontres permettant de s’installer définitivement tout en haut. Ses joueurs doivent montrer qu’ils ont appris. Surtout, ils doivent ressortir du placard la recette leur ayant permis de l’emporter sept fois à l’extérieur l’an dernier.