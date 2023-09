Deux semaines après la claque reçue à Valence-Romans il y a deux semaines, les Brivistes affrontent l’autre promu mercredi au Stadium. Sous haute pression !

Faux pas interdit ! Le message est clair. Les Brivistes doivent remporter leurs trois prochaines rencontres (réceptions de Dax et Grenoble et déplacement à Rouen) sous peine de voir des changements intervenir sur le terrain et dans le staff. C’est donc sous haute pression que les Corréziens, encore pensionnaires du Top 14 en mai dernier, reçoivent, mercredi, le promu dacquois deux semaines seulement après avoir été fessés chez le champion de Nationale, Valence-Romans (45-10). Une claque qui a résonné très fort en dans le Limousin… Les hommes de Patrice Collazo sont donc dans l’obligation de réagir et de faire le plein de points qui plus est devant leur public, pour se rapprocher des objectifs fixés. "Nous voulons être un candidat crédible à la qualification. La régularité dans la performance va être primordiale. Il va donc falloir construire cette crédibilité chaque semaine, chaque jour à l’entraînement", expliquait le manager en préambule de la saison. Après cinq journées, nous en sommes loin. Si les premières deux sorties ont été plutôt convaincantes offensivement à Agen et contre Béziers, les Brivistes sombrent depuis. Tout l’inverse de leur adversaire dacquois mercredi. Le piège est donc réel pour les Coujoux.

D’autant plus qu’ils devront, encore, évoluer sans plusieurs de leurs cadres (Brennan, Delannoy, Johnson). La faute à une infirmerie toujours bien garnie depuis deux saisons maintenant. Quand rien ne va…

Les Jiff, un autre problème

Et puis comme si ça ne suffisait pas, Patrice Collazo et son staff vont devoir faire face à un nouveau problème, et non des moindres : le nombre de joueurs issus de la formation française (Jiff) alignés sur la feuille de match. Sur les cinq premières journées, le CAB affiche une moyenne de 13,8 Jiff par match (pire bilan du Pro D2 selon le site Allrugby). Loin des 16 demandés par la Ligue nationale de rugby.

Pour remédier à cela, les Brivistes seront donc dans l’obligation d’aligner beaucoup de Jiff sur certaines rencontres, sous peine de voir les sanctions tomber de la part de la LNR (sanction financière et retrait de points pour la saison à venir). Sauf que sur certains postes, ce n’est pas toujours possible… À droite de la première ligne, seul le jeune argentin Francisco Coria Marchetti a ce statut ; en numéro 8 Ross Moriarty, Rahboni Warren-Vosayaco et Taniela Sadrugu ("qui devrait arriver début octobre après la finalisation des dernières formalités administratives" selon la communication du club) ne le sont pas ; et au centre, Stuart Olding, Sam Johnson, Paula Walisoliso, Sammy Arnold ou encore Nico Lee ne bénéficient pas de ce statut, contrairement à Guillaume Galletier. Un véritable casse-tête à venir pour Patrice Collazo et tout le staff.

Mais chaque chose en son temps, les Brivistes ne sont pas encore à l’heure des calculs. Ils doivent gagner impérativement contre Dax mercredi.