Le VRDR aborde ce déplacement à Vannes sans pression et avec l’envie de rivaliser avec une des équipes les plus solides du championnat.

Quatorze points, trois victoires dont deux bonifiés, et une troisième place. Le premier bloc réalisé par Valence-Romans a été quasi parfait. Mais Fabien Fortassin en est parfaitement conscient. La dynamique peut vite s’inverser. Ce déplacement à Vannes chez un des favoris à la montée en Top 14 s’annonce comme un véritable test pour les Drômois. "On a ce privilège d’aller défier le leader invaincu chez lui, dans un beau stade. Ce match tombe parfaitement puisqu’on est quand même sur une dynamique plutôt positive, avec une pression qui est vraiment moindre pour nous, si ce n’est d’aller vraiment se tester et essayer d’aller faire le meilleur match possible et faire honneur à cet adversaire. Ça va être une belle rencontre, j’ai hâte d’y être et j’espère que les joueurs aussi et qu’on saura en profiter en étant vraiment à la hauteur de cet événement. Cela nous donnera beaucoup d’infos et, quoi qu’il arrive, nous fera grandir", souligne le manager du VRDR.

Car contrairement au déplacement à Nevers, Valence-Romans ne va pas faire tourner son effectif pour ce match dans le Morbihan.

Un test de caractère

"On alignera la meilleure équipe possible, car le calendrier nous le permet. Nous avons eu dix jours pour préparer ce match et le prochain ne sera que dans quinze jours. Faire des belles performances à domicile c’est une chose mais très souvent on évalue le cœur et l’âme d’une équipe à l’extérieur. J’attends de mes garçons un investissement total, une générosité énorme et débordante dans leurs efforts avec et sans ballon et de jouer, de se lâcher, de prendre beaucoup de plaisir, d’être acteur de ce match, de provoquer parce que si on est juste spectateur, on va ramasser", insiste Fabien Fortassin. "On a les armes pour les embêter, après on verra comment on les utilise, et si on les utilise bien […] Tous les scénarios sont envisageables, bien sûr qu’on va essayer de rivaliser mais la claque là-bas n’est pas non plus impossible." Verdict mercredi soir vers 21 h 30.