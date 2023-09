Après un succès probant à Biarritz, il s’agit pour le Stade Montois de ne pas laisser retomber le soufflé et de confirmer les progrès entrevus avant cette première trève.

Les Montois vont mieux, comptablement et sur le plan rugbystique. Avant cette première trêve, ils ont retrouvé sur la pelouse d’Aguiléra pas mal de certitudes sur leurs capacités, si tant est qu’ils les eussent perdues en ce début de saison. Car malgré trois défaites initiales lors d’un premier bloc très piégeux, tous les signaux n’étaient pas pour autant au rouge, loin s’en faut. Rivalisant à Grenoble et à Agen au point d’être dans le match jusqu’au bout, il ne manquait en fait qu’un peu de constance et de précision pour ramener des succès en lieu et place de défaites bonifiées. Et même lors de la défaite face à Vannes, seul véritable accroc, tout n’était pas à jeter.

Mais ce sont bien les deux dernières victoires face à Béziers et à Biarritz qui ont conforté les Landais dans leur approche. D’ailleurs, au soir de la victoire en terre basque, Stéphane Prosper confirmait que ce début de saison compliqué n’avait pourtant pas instillé le doute dans les têtes. Quand on connaît l’homme, pas spécialement enclin à fanfaronner, on peut le croire sur parole. Et c’est vrai que cette victoire à Biarritz a eu deux vertus : celle d’abord de confirmer l’état d’esprit du groupe jamais pris en défaut en ce début de saison sur l’implication, la détermination et le caractère, et celle ensuite de démontrer les progrès accomplis dans les contenus, avec une conquête forte, une discipline quasiment parfaite et beaucoup d’efficacité.

L’objectif, en recevant Aurillac, est donc de rester sur ces standards, comme l’explique le manager Patrick Milhet : "L’objectif est toujours et avant tout la victoire. Pour cela, il faut être capable de trouver l’équilibre entre ce qui est de l’ordre de l’engagement personnel et collectif, toujours indispensable, et ce qui est de l’ordre des contenus, la concentration, la précision, le pragmatisme. Ce que nous avons bien fait à Biarritz, même si nous sommes parfois sortis un peu du cadre. C’est donc cette constance dans l’état d’esprit mais aussi sur les aspects techniques et stratégiques qu’il nous faut améliorer à chaque sortie."

Il n’y a pas de match facile

Pour cela, les Montois, après une semaine de repos, se sont remis au travail, réalisant, aux dires de leur manager, des entraînements de grande qualité.

De bon augure pour aborder une rencontre qui ne sera pas de tout repos, comme l’explique toujours Patrick Milhet : "La planification du calendrier en raison de la Coupe du monde fait que cette rencontre advient après une coupure et avant une autre. Les Aurillacois vont donc venir à 200 %, avec l’intégralité de leurs forces. C’est une équipe qui évolue d’année en année, qui se construit progressivement. Tout en gardant son ADN d’équipe rugueuse, elle a aujourd’hui, me semble-t-il, de nouveaux arguments offensifs qui la rendent plus dangereuse. Nous nous méfions donc de cette opposition, d’autant que les résultats depuis l’entame de la saison démontrent qu’aucun match n’est facile et qu’aucun adversaire ne peut être pris à la légère."

Les Montois sont donc prévenus et devront s’employer pour poursuivre leur évolution positive, qui pourrait les mener fin novembre, à la faveur d’un calendrier a priori plutôt favorable, vers le haut du classement.