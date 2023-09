Colomiers La coupure a permis aux joueurs et au staff de se ressourcer mentalement et physiquement, et de faire l’analyse de ce qui n’a pas marché en ce début de saison.

Un retard à l’allumage, rien de plus. Après tout, Colomiers rugby n’est qu’à deux points des places qualifiables, avec ce championnat qui vient juste de démarrer et qui voit tout le monde gagner contre tout le monde (à l’exception de Vannes !). La très décevante contre-performance à Dax doit être effacée pour repartir sur de meilleures bases. C’est d’ailleurs ce à quoi a servi cette coupure au staff columérin. "On a débriefé avec le staff, puis avec les joueurs. Et on a essayé de trouver des solutions avec les joueurs pour qu’ils aient du liant, de la cohésion", révèle Florian Nicot, en charge des trois-quarts. Après une coupure de quatre jours bénéfique, puisque les Columérins n’avaient pas eu une semaine complète de repos depuis le retour à l’entraînement le 19 juin dernier, tout le groupe a pu analyser les scories de ce début de saison. "Sur le déplacement à Dax, il y a certainement la fatigue de ce premier bloc, les conséquences d’un groupe restreint par les blessures… Mais il y a des points communs avec les matchs précédents, comme le fait de prendre des essais trop facilement, à une ou deux passes."

L’occasion de se relever

C’est un fait observé notamment par les joueurs des lignes arrière qu’entraîne Florian Nicot. "Ce sont des choses que l’on a travaillées et que l’on va corriger très rapidement, assure-t-il. Et sur la partie offensive, on a noté ce manque de continuité dans le jeu, ce manque d’initiative. Et c’est ce grain de folie qui fait habituellement notre force. On s’est donc penché là-dessus aussi."

Finalement, ce calendrier assez particulier du Pro D2 version Coupe du monde 2023 offre à la Colombe de se racheter et de relever la tête immédiatement. "C’est ce qui est bien dans le sport en général, estime celui qui aura vécu quatorze saisons dans le rugby pro en tant que joueur. Chaque semaine donne l’opportunité d’une nouvelle remise en question. Là, c’est une chance d’affronter un gros morceau du championnat, presque ce qui se fait de mieux." Le club d’Aix-en-Provence a eu beau livrer deux derniers matchs moins convaincants, il reste un cador de la division et viendra à Michel-Bendichou avec des intentions. Alors, les Columérins pourront prouver que leur victoire contre Grenoble n’avait rien d’anodin.