Le Tonga semble éprouvé à enchainer des matchs de trop haut niveau.

Ben Taifemuna et Tutai Kefu n’ont pas été très loquace en conférence de presse d’après match. Pour commencer, le capitaine tonguien "qui a inscrit un essai de bulldozer" comme l’a décrit son entraîneur s’est voulu être rassurant sur sa santé. Pas d’inquiétude, il sera bien présent la semaine prochaine à la tête de sa mêlée face à l’Afrique du Sud : "Je suis sorti par précaution, j’ai eu quelques crampes en milieu de deuxième mi-temps, ce n’est pas grave." Preuve tout de même que l’enchaînement des deux Everest que sont l’Irlande et l’Écosse commencent sérieusement à éprouver le physique et le moral des îliens. "C’est vrai, ajoute le capitaine tonguien, nous avons construit notre préparation face à des équipes de second rang et la nous successivement nous prenons deux matchs contre des équipes de haut niveau international, alors ça pèse."

Cap sur l’Afrique du Sud

Difficile d’imaginer qu’après avoir enchaîné deux défaites lourdes, il faudra encore poursuivre la compétition contre les Sud-Africains. "C’est sur que l’on ne pourra pas se permettre d’accumuler autant de fautes face aux Springboks. Face à l’Écosse aujourd’hui, nous avons donné des points trop facilement, nous avons reculé et fait des fautes trop bêtes et nous aurions pu ne pas prendre des essais évitables." Du côté de l’entraîneur Toutai Kefu le discours était similaire, le coach regrettait les nombreuses fautes et cette perte d’intensité qui a fait que ses joueurs ont perdu le fil de la rencontre au fur et à mesure que la partie avançait. Sans parler des deux cartons qui ont pénalisé son équipe. "La différence par rapport à notre premier match face à l’Irlande est que nous avons des ballons à jouer et même parfois raté des occasions. Je pense aussi que nous avons raté trop de plaquages et les efforts défensifs nous ont en quelque sorte usés." L’ancien champion du monde australien se voyait malgré tout confiant pour la suite : "Nous allons continuer à construire et à nous regrouper. Nous avons toujours jouer sur la fierté de notre performance en pensant à notre famille et à notre pays. Rencontrer l’Afrique du Sud va être un énorme défi." Un autre Everest attendra les Tonguiens qui enchaîneront la deuxième nation mondiale, dimanche prochain face à l’Afrique du Sud.