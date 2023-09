L’cossais d’origine tonguienne a mis ses émotions de côté en participant à la victoire des siens face au Tonga.

Steve Tandy, entraîneur en charge de la défense écossaise, l’avait annoncé en milieu de semaine : "En Coupe du monde, on n’a pas besoin de stimuler les joueurs." Il s’avère fort possible que la formule vienne tout droit de l’exemple de Sione Tuipulotu (1, 78 m, 104 kg) motivé comme jamais avant de rencontrer le Tonga. Incontournable au centre de l’équipe d’Écosse et né de parents tonguiens, Sione Tuipulotu a vécu une semaine remplie d’émotions contrastées qui se sont emmêlées dans son cœur "scottisho-tonguien". "C’est sans aucun doute délicat, j’ai eu beau essayé de ne pas y penser, c’est toujours dans un coin de ma tête. Je suis sûr que l’émotion sera au rendez vous, pendant les hymnes et pendant tout le reste de la rencontre", confirmait Sione avant le choc, joué contre ses "frères", Sione Tuipulotu, n’en n’était pas à son premier coup d’essai, lors des Autumn Nations Series en 2021 à Murrayfield, il faisait déjà parti du XV qui avait détruit le Tonga (60-14).

Son entente avec Kyle Stein avait parfaitement fonctionné (l’ailier écossais avait inscrit un quadruplé, N.D.L.R.). Deux ans plus tard, c’est à Nice que Sione Tuipulotu retrouve Kyle Stein et l’équipe du Tonga, les Autumn Nations Series sont loin, c’est un match de Coupe du monde qui se joue à quitte ou double. De sa première mi-temps, on retiendra surtout le duel qu’il a mené face à Pita Ahki et notamment ce soleil qui l’a vu tournoyer dans le ciel de Nice après que le centre tonguien l’a plaqué au ras du gazon (18e).

Bundee Aki, prochain adversaire

Pour le reste il fut plutôt discret se montrant en relais précieux de Finn Russel sur quelques actions tranchantes. La stratégie n’a pas évolué lors de la deuxième période, Sione Tuipulotu s’est contenté de répondre aux assauts répétés de la ligne de trois-quarts tonguien. Une rencontre frustrante pour cet adepte des grands espaces qui n’a réussi que deux franchissements (un par mi-temps) et s’est contenté de défendre avec très peu de déchets. Pour sa deuxième rencontre face au Tonga, il n’inscrira pas son nom au palmarès des marqueurs, mais Greg Townsend pourra continuer à compter sur lui concernant la prochaine échéance face à l’Irlande. Un véritable huitième de finale qui donnera sûrement un peu plus d’implication au centre tonguien, il devra retrouver sur sa route Bundee Aki lors du prochain match contre l’Irlande.