Solides mentalement, les Pumas ont réussi à s’adapter aux conditions pluvieuses pour décrocher leur premier succès dans la compétition.

Cette fois, l’Argentine est enfin entrée dans sa Coupe du monde. Avec un succès (19-10) devant les Samoa, les Pumas rebondissent après leur défaite inaugurale. Parfois l’histoire bégaie. Comme face à l’Angleterre il y a quinze jours, l’Argentine se retrouve rapidement en supériorité numérique vendredi soir à Saint-Etienne face aux Samoa (carton jaune à Paia’aua, 1re). Mais cette fois-ci, les Pumas réussissent à griffer les premiers. Après avoir certes balbutié un premier temps fort. Les Argentins prennent la main grâce à une touche rapidement jouée pour aboutir à un essai de Boffelli (9e).

Sous la pluie, ils s’adaptent mieux et dominent le premier acte, tant en termes de possession du ballon que d’occupation territoriale. Même si cela manque encore de tranchant dans les offensives, le pied de Boffelli permet au moins de faire un break (13-3, 34e). "Je pense que nous avons fait beaucoup plus de phases en attaque, apprécie le sélectionneur Michael Cheika. Nous avancions plus facilement, étions mieux sur les rucks." À ce moment-là de la partie, l’Argentine en a effectivement gagné le double de son adversaire (42 contre 20), même si parfois l’utilisation du ballon n’est pas efficiente derrière. "J’aimerais que nous sortions les ballons plus rapidement pour rendre le jeu plus fluide, confirme le technicien. Dans le premier match, ce n’était pas bon, c’était mieux aujourd’hui mais nous pouvons faire mieux. Nous savions que le résultat était très important et nous avons fait le nécessaire."

Comme juste avant la pause en chipant un ballon chaud des Samoans en touche par Petti puis grâce à un gros caramel de Kremer sur Taumateine, pour lui faire dégueuler l’ovale à 5 mètres de l’en-but argentin. "Chez les avants, nous allons de mieux en mieux, estime Julian Montoya, le capitaine. Nous avons dominé la plupart du match, même si nous avons eu quelques fautes sifflées contre nous en mêlée. Les mauls ont bien fonctionné. J’aurai aimé qu’on mette un essai sur l’un d’entre eux mais cela n’a pas été possible." L’Argentine se rassure tout de même grâce à ses basiques. Avec une touche impériale et quelques groupés pour avancer.

Des Argentins à la relance

Concrètement sous pression, les Pumas gèrent mieux leur partie. Leur jeu n’est pas flamboyant et n’accentue pas leur avantage au retour des vestiaires alors qu’ils ont des munitions pour. Sans s’entêter, ils repassent par le pied de Boffelli pour faire gonfler le score (16-3, 53e). Une avance qui leur permet de résister aux cinq dernières minutes ardentes des Samoans, concrétisées par un essai de Malolo (75e). En toute fin de partie, les Argentins s’offrent même la possibilité d’assurer leur succès et d’ôter le bonus défensif aux Samoans grâce à une pénalité de Nicolas Sanchez (19-10, 80e). "Nous avons passé un test mental sur ce match, estime Michaël Cheika. Nous l’avons relevé en réussissant à gérer la pression. Ce sera un tout autre type de pression face au Chili (le 30 septembre). Nous savons qu’ils vont tout faire pour nous attaquer. Mais nous serons prêts. En Coupe du monde, chaque match est une bataille." "Nous savons où nous devons nous améliorer, évoque en écho le capitaine Julian Montoya. Cette victoire nous permet de rester en vie. Nous allons suivre le plan face au Chili. Nous n’étions pas les pires du monde face à l’Angleterre, nous ne sommes pas les meilleurs du monde ce soir." Après la désillusion anglaise, les Pumas ont toutefois réussi à se relever.