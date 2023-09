Des Wallabies au fond du gouffre

Battue par les Fidji dimanche dernier, l'Australie était au bord du précipice au moment d'affronter le pays de Galles ce dimanche à Lyon. Elle y a glissé.

Certes, l’Australie n’est pas mathématiquement éliminée de cette Coupe du monde après la défaite subie devant le pays de Galles ce dimanche à l’OL Stadium de Lyon (40-6). Mais dans la réalité des faits, les Wallabies sont désormais trop loin des Gallois - désormais qualifiés - pour les rattraper. Et on voit mal les Fidjiens se prendre les pieds dans le tapis devant la Géorgie et le Portugal quand dans le même temps l’Australie n’aura plus qu’un match à jouer face au Portugal. Même si bien sûr, des surprises peuvent encore surgir dans cette Coupe du monde…

Les Wallabies étaient sous pression avant le match. Celle-ci se renforce encore plus d’entrée de jeu quand les Gallois marquent par Davies sur une attaque en première main après touche. En réaction, les Australiens choisissent de taper leurs pénalités en touche plutôt que de prendre des points. Après deux offensives stoppées dans les 22 mètres gallois, ils sont contraints de s’en remettre au pied de Ben Donaldson pour inscrire leurs premiers points (9e, 14e). Une forme d’impuissance déjà.

Des Australiens débordés

Car si les Australiens monopolisent le ballon (70 % de possession), ils gaspillent leurs munitions. À l’image d’une nouvelle pénalité tapée en touche où le ballon est ensuite égaré sur le lancer. À l’inverse de Gallois qui profitent de chaque miette laissée par les Australiens pour scorer, Gareth Anscombe alimentant le pécule de son équipe (29e et 38e). Les Wallabies sauvent bien une dernière occasion d’essai juste avant la mi-temps, Mc Dermott et Arnold notamment s’interposant sur leur ligne devant North (16-6). Mais dans le deuxième acte, l’Australie cède en mêlée puis craque complètement en encaissant un nouvel essai de Tompkins et en prenant une rafale de pénalités. Les Wallabies n’y sont plus. Ils subissent toute la fin de partie, subissent même un drop alors qu’ils sont sur le reculoir. Et s’inclinent finalement largement alors que des supporters australiens quittaient les tribunes à quelques minutes de la fin du match.

L’aventure en France devrait donc s’arrêter dans quelques jours pour ces Australiens bien pâles. Surtout, ils ne devraient donc pas accéder aux quarts de finale pour la première fois de leur histoire. L’ancien centre et champion du monde Tim Horan estimait que ce choc était "le match le plus important de l’ère professionnelle pour le rugby australien". Pour lui, si "vous ne vous qualifiez pas pour les quarts de finale pour la première fois en Coupe du Monde de Rugby, c’est énorme." Les choix d’Eddie Jones vont forcément revenir comme un boomerang dans le visage du sélectionneur australien. Il n’a eu de cesse de répéter qu’il préparait l’avenir pendant cette Coupe du monde disputée en France. L’avenir proche, lui, est bien sombre pour cette équipe d’Australie, après cette déroute subie devant le pays de Galles.