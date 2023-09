La Géorgie échoue dans sa mission

En début de Mondial, la Géorgie visait la qualification. à l’aune de leur match raté contre le Portugal, les Lelos doivent revoir leur feuille de route.

Les victoires de l’an dernier contre l’Italie et au pays de Galles avaient donné beaucoup d’espoir aux Géorgiens. Et des ambitions pour ce Mondial, avec une génération jeune et talentueuse. Las, le match nul concédé contre le Portugal est synonyme d’élimination, ou presque, dès la 2e journée. "Désormais, la qualification est impossible, déclare, lucide, le numéro 8 Beka Gorgadze. Les attentes autour de notre équipe étaient nombreuses. C’est très frustrant car nous sommes complètement passés à côté. Le résultat est logique. Nous sommes déçus et vexés, c’est dur à digérer."

Pourtant, le début de match laissait augurer d’une meilleure fin, avec un essai de Tabutsadze dès la 2e minute, sur la première incursion dans le camp portugais. Et avec une avance de treize points à la demi-heure de jeu, la Géorgie était en position de force. Puis la machine s’est enrayée, comme le regrette le deuxième ligne de Nevers, Lado Chachanidze : "Notre entame a été très bonne mais on s’est relâché trop rapidement et nous avons commencé à leur donner énormément de munitions. En deuxième période, ils ont pris le contrôle du ballon et nous avons passé notre temps à défendre. Nous aurions dû chercher à conserver davantage car on connaît leurs qualités de vitesse et leur appétence pour le jeu désordonné. Nous avions pourtant axé notre travail sur ça dans la semaine mais nous avons échoué."

Au-delà d’échouer dans leur mission, les Lelos n’ont aussi pas su s’adapter au changement tactique des Portugais, revenus des vestiaires avec un visage différent. "Quand les Portugais ont remis la main sur le ballon, nous n’avons pas réussi à nous mettre au diapason, se désole le pilier Beka Gigashvili. Notre réaction est arrivée trop tardivement. Dans ces conditions, il est impossible de gagner. Les Portugais ont profité de nos erreurs et ont saisi leur chance quand nos trois-quarts ont eu très peu de ballons à jouer."

Quatre occasions franches

Un constat que partage son sélectionneur Levan Maisashvili, déplorant les quatre occasions franches de ses hommes non converties : "Le Portugal a été meilleur en deuxième mi-temps, en nous dominant notamment sur les collisions. Contrôler les mauls et dominer en mêlée ne sert à rien si votre attaque est inefficace. Au contraire, notre adversaire a été chirurgical, en marquant sur chacune de ses occasions ou presque. De ce fait, nous avons couru derrière le score."

Reste désormais à bien terminer la compétition, contre les Fidjiens, samedi à Bordeaux, puis les Gallois, dans quinze jours à Nantes. "Nous voulons tout donner pour bien finir et ne pas reproduire une prestation similaire à celle donnée face au Portugal. Et pour cela, il ne faudra pas s’arrêter de jouer à la 30e minute", conclut Gigashvili. Il est vrai que terminer dernier de poule serait une contre-performance notoire pour la Géorgie.